Терзићу једногласно нови мандат, Милуновић и Баштинац чланови УО

Звездан Терзић једногласно је добио нови мандат на мјесту предсједника Управног одбора Спортског друштва Црвена звезда док су Милан Баштинац и Дарко Милуновић нови чланови Одбора.
Иначе, да подсјетимо, Баштинац је помоћник министра за енергетику Републике Српске, док је Милуновић директора Завода за статистику Српске.
Осим њих, како је навео Терзић у свом обраћању, у Управном одбору су потпредсједници Дијана Вукомановић, Жељко Дрчелић, Владан Микетић и Дејан Стаматовић, те чланови Светозар Мијаиловић, Марко Петровић, Душан Милосављевић, Иван Бошњак, Драган Килибарда, Милан Вујко, Ненад Перуничић, Драшко Марковић, Владан Ковачевић, Горан Ђаковић, Марко Јевтовић, Анђелка Вукмировић Радуловић, Светлана Петронијевић, Драган Поповић, Иванка Ковачевић и Бојан Димић.
Терзић се члановима Скупштине СД Црвена звезда захвалио на указаном повјерењу и истакао да је прије четири године био свјестан да је добио част каква се не добија често, али и одговорност која се не мјери само резултатима, већ и обавезом према традицији, имену и будућности коју носи Црвена звезда.
"Предводити највећи спортски колектив у овом дијелу Европе није само позиција, то је привилегија, али и дуг према српском спорту и свима који Звезду доживљавају као нешто више од клуба. Иза нас су четири године испуњене резултатима на које можемо да будемо поносни. Освајали смо трофеје, бележили успјехе на домаћој и међународној сцени, подизали стандарде и доказали да Звезда има снагу да траје и да побјеђује", рекао је Терзић на почетку говора.
Додао је и да за Црвену звезду успјех никад није довољан ако није највећи.
"Наша обавеза није да будемо међу најбољима, већ да будемо најбољи. Посебну тежину и одговорност носи чињеница да Спортско друштво Црвена звезда није само симбол спортских успјеха, већ и расадник врхунских људи, који достојно представљају своју земљу на највећим европским и свјетским такмичењима. Кад Звездини спортисти изадју на међународну сцену, они не носе само грб клуба, већ и боје Србије, вриједности нашег спорта и углед који смо градили деценијама", рекао је Терзић.
Подвукао је да обавеза свих у руководству клуба да спортистима обезбиједе најбоље услове и подршку која ће им омогућити да наставе да помјерају границе и да буду понос и Звезде и Србије.
"Зато смо у протеклом периоду настојали да не гледамо само данашњи резултат, већ и оно што долази. Посебну пажњу морамо и даље посветити образовању и усавршавању наших тренера, јер управо од њиховог знања, посвећености и савременог приступа зависи како ће се развијати наши млади спортисти. Звезда је увијек била расадник талената, али тај статус морамо непрестано да унапређујемо. Рад са младима није само спортски задатак - то је стратешка обавеза", навео је Терзић.
Додао је Терзић затим и да Црвена звезда мора да буде и друштвено одговорна.
"Наша улога не почиње и не завршава се на терену. У раду са најмлађима, тренери имају посебну обавезу да, поред спортског развоја, обликују и њихове људске вриједности да их усмјеравају, уче дисциплини, поштовању, патриотизму и здравим навикама. У временима када друштвене мреже и мобилни телефони често носе и негативне утицаје, наша је дужност да дјеци понудимо праве узоре, да их одвратимо од лоших образаца и помогнемо им да израсту у одговорне и здраве личности, достојне имена које носи Црвена звезда", додао је Терзић и посебно се захвалио недавно преминулом Александру Боричићу и Владимиру Цветковићу.
"Њихова дјела, посвећеност и љубав према Звезди остају трајни путоказ свима нама пут који ћемо наставити да слиједимо, достојни имена и вриједности које су оставили у насљеђе", истакао је Терзић.
Подсјетио је окупљене да је на почетку мандата јасно рекао да ће фудбалски клуб бити ослонац свим клубовима у оквиру нашег друштва.
"Данас могу са поносом да кажем да смо то обећање испунили. У протекле четири године, више од 2.5 милиона евра усмјерено је ка клубовима и самом спортском друштву, као директна подршка њиховом раду, развоју и стабилности. И у наредном периоду трудићемо се да помажемо, јер Звезда мора да буде јединствен систем у коме свако има своје мјесто и подршку", рекао је Терзић.
"Свјесни смо да је ФК Црвена звезда локомотива нашег спортског друштва и носилац снаге, препознатљивости и стабилности цијелог система. Управо зато, у наредном периоду посебно ћемо радити на јачању синергије између фудбалског клуба, спортског друштва и свих осталих клубова у оквиру друштва, јер само кроз јединствен наступ, размјену ресурса и заједничку визију можемо да подигнемо укупан ниво и обезбиједимо да сваки сегмент Црвене звезде расте и напредује у складу са величином имена које носимо", навео је Терзић.
