Цвијановић: Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања

АТВ
20.05.2026 21:34

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је руководству и грађанима Бањалуке, Источног Новог Сарајева и Невесиња крсну славу Спасовдан, а Зворнику Дан града.

Она је пожељела да Спасовдан донесе мир и духовну благодат.

"Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања, окупљања и одговорности према заједници у којој живимо, подсјећајући нас на трајне вриједности заједништва, вјере и наде, на којима се вијековима градио идентитет српског народа", навела је Цвијановићева у честитки.

Руководству и грађанима Зворника, Цвијановићева је упутила честитке поводом Дана града и 616 година његовог постојања, са жељом да овај значајан јубилеј прославе у слози и заједништву, поносни на све што је остварено и са вјером у успјешнију будућност.

Храм Христа Спаситеља

Бања Лука

Празнично бденије у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

"Уз увјерење да ћемо заједничким снагама наставити да радимо на свеукупном напретку, економском развоју и јачању наших градова, општина и Републике Српске, још једном вам искрено честитам и срдачно вас поздрављам", додала је Цвијановићева.

