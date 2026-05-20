Logo
Large banner

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

Аутор:

АТВ
20.05.2026 19:46

Коментари:

1
Застава Републике Српске. Тробојка се вијори.
Фото: АТВ

Раст борачких примања у наредном периоду биће усклађен са растом нето плате утврђене у претходној години.

Лица која имају 65 и више година, а немају никаква примања добијаће дупли борачки додатак. За борце се уводи и право на бањску рехабилитацију, а ријешиће се и питања ратних заробљеника, као и примања за дјецу погинулих бораца, порука је ресорног министра.

"Основица за обрачун борачких додатака, посебне новчане накнаде као новог права за борце који се уводи овим законом утврђује се у проценту 0,327 одсто што износи у номиналном износу 5 КМ", казала министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

Премијер Српске Саво Минић навео је да би примјена новог закона о правима бораца требало да почне од јула. Поручио је да ће 500 дјеце погинулих бораца до краја године добити посао. Право на посебну новчану накнаду уводи се и за борце логораше за вријеме проведено у заробљеништву.

"Савез логораша је 30 година чекао овај тренутак. 30 година нисмо имали системско рјешење наших проблема, зато што нисмо били у опцији било ког закона, кад је у питању борачка популација", рекла је предсједник Савеза логораша Републике Српске Анђелко Носовић.

Питање ревизије борачког статуса изазвало је много коментара на данашњој сједници скупштине.

"Ми знамо да је ревизија процес који траје и који је прописан законом. Међутим пуно се о томе прича а нико ништа не ради. Сви они који имају сазнања треба да пријаве и да буду спремни да о том питању свједоче и да у доказном процесу докажемо да је лажан и да га искључимо из ове категорије. Да очистимо жито из кукоља", казао је предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.

"Ипак је ствар борачке организације да се бави унутрашњим механизмима и нађе начине како ће ићи ревизија, нађе начине како ћемо третирати оно што сматрамо тежином борбеног задатка", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

"То је тежак и болан процес, има доста дезертера и лажних бораца и није добро да се они налазе на тим списковима. Ради се о тешком процесу у коме морамо сви да учествујемо, да га помогнемо", изјавио потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Драгомир Васић.

Средства за реализацију овог закона у односу на прошлу годину већа су за око 120 милиона марака. У идућој години буџет за борачко-инвалидску заштиту износиће 700 милиона КМ. Изузетно је важно вратити достојанство српском борцу, поручено је на сједници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Борачки додатак

Радан Остојић

Ненад Стевандић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Запаљене свијеће на споменику.

Остали спортови

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

3 ч

0
Предсjедник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

3 ч

0
Зграда Уставног суда БиХ

БиХ

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

3 ч

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

3 ч

0

Више из рубрике

Предсједник ПСС Драшко Станивуковић, предсједник СДС Бранко Блануша и предсједник Народног фронта Јелена Тривић на конференцији за медије у Бањалуци-

Република Српска

Договорен заједнички наступ опозиције на изборима, али не и кандидати

4 ч

3
Јединство, саборност и договор - порука је владајуће коалиције

Република Српска

Јединство, саборност и договор - порука је владајуће коалиције

4 ч

0
Саво Минић на конференцији за новинаре након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци

Република Српска

Минић: Од данас потпуно јасно шта ће грађани бирати 4. октобра

4 ч

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Република Српска

Шта пише у Нацрту споразума опозиције из Републике Српске

6 ч

3

  • Најновије

23

18

Вила без милости против Нијемаца у финалу

23

03

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

22

56

Стотине грађана на протесту због убиства матуранта: "Сви смо се бојали Алексића"

22

48

Како жене различитих знакова тјерају мушкарце да полуде за њима?

22

44

Марија Шерифовић проговорила о другом дјетету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner