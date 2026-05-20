"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

Аутор:Бранка Дакић
У Уставном суду БиХ тврде да су још 2000. године заузели став да неће оцјењивати одлуке високих представника у БиХ, осим када су у питању законска рјешења.
Једно од таквих је наметнута измјена Кривичног закона БиХ, па ће Уставни суд свакако морати да се изјашњава о томе, јер су то захтијевали посланици СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Када ће се Уставни суд БиХ изјаснити о уставности одредаба Закона о измјенама и и допунама Кривичног закона БиХ, које је наметнуо Кристијан Шмит, нелегитимни високи представник у БиХ и сматрају ли у овој правосудној институцији да је повријеђено начело подјеле власти и парламентарне демократије повријеђено у случају наметања закона који није прошао парламентарну процедуру – питање је које је Сања Вулић упутила судијама Уставног суда БиХ. Подсјећа и да је Уставноправна комисија Представничког дома усвојила закључак у којем јасно стоји да високи представник нема надлежност да намеће законе и одлуке у БиХ.
"Имају ли они храбрости да први пут се држе слова закона и да заштите Устав БиХ. Они би требао да буде устав свих грађана БиХ, а не само парцијално, тако да очекујем барем мало професионализма од стране Уставног суда и подсјетићу их на њихову конференцију гдје је и сам предсједник рекао да је њихов посао да оцјењују уставност. Ми и даље тврдимо да те измјене Кривичног закона нису у складу са Уставом", рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ Сања Вулић.
И правници сматрају да је наметнута измјена Кривичног закона БиХ неуставна. Уставни суд БиХ мораће да се изјасни о томе, јер су и сами истакли да им је у надлежности да се изјашњавају о оцјени уставности закона, а управо су то од њих тражили посланици СНСД-а у народној скупштини Републике Српске.
"Увјерен сам да је члан 203 Кривичног закона БиХ у супротности са уставом БиХ, те да би у Уставном суду то требало бити утврђено и тај члан би требао бити укинут", истакао је правник Дамир Сакић.
Иако се ради о предмету који је у статусу хитне процедуре, а достављен им је прије шест мјесеци, у Уставном суду не знају када ће ово доћи на дневни ред.
"Биће довољно брзо да би Уставни суд одговорио обавези да овакве предмете рјешава хитно. Наравно, прејудицирати каква ће одлука бити нећу, нити могу, али у сваком случају и тај предмет, као и сваки други третираћемо са крајњом пажњом, одговорно и у складу са нашом обавезом чувара Устава", казао је предсједник Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман.
Подсјетимо, Кристијан Шмит је 2023. године наметнуо измјене Кривичног закона БиХ, којима су непоштовање одлука високог представника окарактерисане као кривично дјело. Због тога је Суд БиХ осудио предсједника Српске на годину дана затвора и шест година забране обављања јавне функције. Ако Уставни суд БиХ прихвати закључке Уставноправне комисије, наметнуте одлуке, али и сама пресуда могли би бити стављене ван снаге.
