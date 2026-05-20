Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

Члан Предсједништва СНСД-а Сњежана Новаковић Бурсаћ изјавила је да је предсједник СДС-а Бранко Блануша на турнеји по сарајевским медијима гдје показује ред незнања, па ред додворавања сарајевској јавности.
Новаковић Бурсаћ навела је да на моменте звучи као да је Блануша кандидат за најважнију позицију у Федерацији БиХ, а не у Републици Српској.
"Примјера ради, Блануша не зна коме припада имовина, али зна да о њој треба да одлучују институције на нивоу БиХ. Зна да Шмит није туриста, али не зна да му мандат није био временски ограничен.
Не зна шта су предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић радили у САД, али зна да је то тобоже усмјерено ка остваривању личних интереса", истакла је Новаковић Бурсаћ.
Предсједник СДС-а Бранко Блануша на турнеји по сарајевским медијима.👇— др Сњежана Новаковић Бурсаћ (@BursacNovakovic) May 20, 2026
