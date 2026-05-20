Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

Аутор:

АТВ
20.05.2026 12:46

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић рекао је да је несхватљиво да било који политичар из Републике Српске пристаје на причу о такозваној државној имовини када она не постоји.

Вујичић је указао да је Дејтонским мировним споразумом дефинисано да 49 одсто имовине припада Републици Српској, а 51 одсто Федерацији БиХ.

Коментаришући изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше да би о "државној имовини" требале да одлучују институције БиХ, Вујичић је истакао да је за СНСД то неприхватљиво, али да је забрињавајуће да је лидер СДС-а овим показао да је, због својих интереса или евентуалне подршке Бошњака на наредним изборима, спреман да се одрекне имовине Републике Српске.

"Несхватљиво је да Блануша жели да одлучивање о имовини Републике Српске прабаци на ниво БиХ, што се никада у историји Републике Српске није десило", рекао је Вујичић за Срну.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

