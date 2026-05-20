Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција је ухапсила седамнаестогодишњака због сумње да је на подручју Хаџића покушао да убије лице чији су иницијали А.С, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.
Овај малољетник ухапшен је јуче у 13.10 часова у акцији припадника Сектора криминалистичке полиције због постојања основа сумње да је дан раније починио кривично дјело убиство у покушају.
О свему је обавијештен тужилац Кантоналног тужилаштва.
У току је криминалистичка обрада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму