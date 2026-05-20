Logo
Large banner

Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

Аутор:

АТВ
20.05.2026 13:02

Коментари:

0
Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полиција је ухапсила седамнаестогодишњака због сумње да је на подручју Хаџића покушао да убије лице чији су иницијали А.С, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.

Овај малољетник ухапшен је јуче у 13.10 часова у акцији припадника Сектора криминалистичке полиције због постојања основа сумње да је дан раније починио кривично дјело убиство у покушају.

О свему је обавијештен тужилац Кантоналног тужилаштва.

У току је криминалистичка обрада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Сарајево

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Хроника

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

3 ч

2
Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

Хроника

Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

5 ч

0
Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Хроника

Преминула Добрила Кукољ, бивши затвореник логора Јасеновац

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

5 ч

2

  • Најновије

16

00

Сјајне вијести за раднике у Српској - тичу се осигурања

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner