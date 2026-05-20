Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

20.05.2026 10:49

Фото: Društvene mreže

Пет особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се јутрос у 8:20 сати десила на магистралном путу Коњиц - Јабланица, у мјесту Острожац.

Према информацијама које је за "Аваз" потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош, у несрећи је пет особа затражило љекарску помоћ у Дому здравља Јабланица, док је једна особа задржана на лијечењу.

"Према информацијама којима за сад располажемо нема животно угрожених", истиче Илијана Милош.

Из МУП-а ХНК наводе да је саобраћај на овој дионици био потпуно обустављен након превртања једног од возила, али је у међувремену нормализован.

Увиђај су обавили надлежни полицијски службеници, а околности несреће биће познате након завршетка истраге.

