Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

Аутор:

Огњен Матавуљ
20.05.2026 10:18

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицајци М.С. и Д.С. из Бањалуке ухапшени су синоћ због сумње да су починили кривично дјело зеленаштво.

Акцију је спровела Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Бањалука.

”Током истражних мјера и радњи Управе криминалистичке полиције, које су провођене под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука и наредбама Окружног суда Бањалука, утврђено је да су осумњичени позајмили новац другој особи са несразмјерно великом каматом”, саопштио је МУП Српске.

Како незванично сазнајемо ради се о млађим полицијским службеницима ПУ Бањалука који су за посуђени новац од жртве тражили да им врати чак дупли износ. М.С. је готово свакодневно позивао жртву и повећавао камату. Обојица су дуже вријеме праћени, а приликом хапшења код њих је пронађен означени новац.

У МУП-у Српске наводе да ће након криминалистичке обраде осумњичени бити спроведено у Окружно јавно тужилаштво Бањалука уз извјештај о почињеном кривичном дјелу зеленаштво.

”Имајући у виду да су осумњичени полицијски службеници, против њих ће бити спроведен дисциплински поступак и биће суспендовани. MУП Републике Српске остаје посвећен борби против свих видова криминала, а посебно супростављаjу и санкционисању незаконитих активности појединаца који злоупотребљавају на овај начин полицијска овлашћења”, саопштио је МУП РС.

