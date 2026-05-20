Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:1
Полицајци М.С. и Д.С. из Бањалуке ухапшени су синоћ због сумње да су починили кривично дјело зеленаштво.
Акцију је спровела Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Бањалука.
”Током истражних мјера и радњи Управе криминалистичке полиције, које су провођене под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука и наредбама Окружног суда Бањалука, утврђено је да су осумњичени позајмили новац другој особи са несразмјерно великом каматом”, саопштио је МУП Српске.
Како незванично сазнајемо ради се о млађим полицијским службеницима ПУ Бањалука који су за посуђени новац од жртве тражили да им врати чак дупли износ. М.С. је готово свакодневно позивао жртву и повећавао камату. Обојица су дуже вријеме праћени, а приликом хапшења код њих је пронађен означени новац.
У МУП-у Српске наводе да ће након криминалистичке обраде осумњичени бити спроведено у Окружно јавно тужилаштво Бањалука уз извјештај о почињеном кривичном дјелу зеленаштво.
”Имајући у виду да су осумњичени полицијски службеници, против њих ће бити спроведен дисциплински поступак и биће суспендовани. MУП Републике Српске остаје посвећен борби против свих видова криминала, а посебно супростављаjу и санкционисању незаконитих активности појединаца који злоупотребљавају на овај начин полицијска овлашћења”, саопштио је МУП РС.
