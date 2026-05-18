Четири возача ухапшена: Возили пијани па учествовали у незгодама

Бањалучка полиција током викенда ухапсила је четири возача, јер су возила под дејством алкохола те учествовала у саобраћајним незгодама.
Бањалучка полиција је 15. маја у Бањалуци ухапсила лица Г.Р. и М.М. оба из Бањалуке, јер су учествовали у саобраћајним незгодама. Испитивањима на присуство алкохола код лица Г.Р. утврђено је присуство од 2,23 g/kg, а код лица М.М. присуство од 1,93 g/kg aлкохола у организму.
Лице З.М. из Прњавора, ухапшено је 16. маја у Бањалуци, јер је учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,97 g/kg aлкохола у организму
Такође, полицијски службеници су 17. маја у Прњавору лишили слободе лице Д.В. из Прњавора, јер је учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем на присуство алкохола утврђено је присуство од 2,09 g/kg aлкохола у организму.
Бањалучка полиција извршила је увиђаје на лицу мјеста саобраћајних незгода, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци, саопштено је из ПУ Бањалука.
