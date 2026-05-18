Потврђено: Жозе Мурињо се враћа на клупу Реал Мадрида!

Жозе Мурињо се враћа на клупу Реал Мадрида, потврдио је најпознатији фудбалски инсајдер на свијету Фабрицио Романо.
Романо је својим чувеним „Here we go!“ објавио вијест коју су сви навијачи Реала с нестрпљењем очекивали – Мурињо напушта Бенфику и сједа на клупу Краљевског клуба, гдје ће наслиједити Алвара Арбелоу.
„Мурињо и Реал су договорили усмено све услове и чека се потписивање докумената. Планирано је да Мурињо потпише двогодишњи уговор“, открио је Романо.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
Романо је додао и како ће Мурињо стићи у Мадрид након утакмице Реала против Атлетик Билбао 23. маја.
Подсјетимо, Мурињо је водио Реал Мадрид од 2010. до 2013. године с којим је освојио по једну Ла Лигу, Куп краља и Суперкуп Шпаније.
Такође је раније у каријери водио и Бенфика.
