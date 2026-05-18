Потврђено: Жозе Мурињо се враћа на клупу Реал Мадрида!

АТВ
18.05.2026 11:09

Меч бенфика реал мадрид
Фото: Tanjug / AP / Armando Franca

Жозе Мурињо се враћа на клупу Реал Мадрида, потврдио је најпознатији фудбалски инсајдер на свијету Фабрицио Романо.

Романо је својим чувеним „Here we go!“ објавио вијест коју су сви навијачи Реала с нестрпљењем очекивали – Мурињо напушта Бенфику и сједа на клупу Краљевског клуба, гдје ће наслиједити Алвара Арбелоу.

„Мурињо и Реал су договорили усмено све услове и чека се потписивање докумената. Планирано је да Мурињо потпише двогодишњи уговор“, открио је Романо.

Романо је додао и како ће Мурињо стићи у Мадрид након утакмице Реала против Атлетик Билбао 23. маја.

Подсјетимо, Мурињо је водио Реал Мадрид од 2010. до 2013. године с којим је освојио по једну Ла Лигу, Куп краља и Суперкуп Шпаније.

Такође је раније у каријери водио и Бенфика.

