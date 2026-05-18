Годишњи ремонт трафостанице: Осмаци сутра без електричне енергије

Радници "Електро-Бијељине" изводиће сутра радове на годишњем ремонту трафостанице "Цапарде", далеководима "Шековићи", "Осмаци", "Кулина" и "Снагово", саопштено је из овог предузећа.
Плански ремонт је предвиђен од 9.00 до 17.00 часова, када ће без електричне енергије бити око 2.000 корисника са комплетног подручја општине Осмаци и мањег дијела општине Шековићи.
Из "Електро-Бијељине" кориснике моле да уваже овај застој, како би се створили оптимални услови за поузданост система дистрибуције електричне енергије.
