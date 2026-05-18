У сриједу и четвртак обустава саобраћаја због вјежбе на Мањачи

18.05.2026 10:41

На релацији Бањалука - Стричићи саобраћај ће бити обустављен у сриједу и четвртак, 20. и 21. маја, због извођења бојевог гађања на војном полигону Мањача.

Саобраћај ће оба дана бити обустављен у периоду од 8.00 до 18.00 часова због бојевог гађања јединица ватрене подршке 4. пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Из Министарства је наведено да је ријеч о уобичајеном извођењу бојевог гађања, те да ће саобраћај бити обустављен због примјењивања високих стандарда безбједности, преноси Срна

Тагови :

обустава саобраћаја

Мањача

бојево гађање

Оружане снаге БиХ

саопштење

