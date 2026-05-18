Ужас у БиХ: Дјевојка пребијена моли за помоћ

На друштвеној мрежи Фејсбук објављен је низ фотографија и видео снимак на којем се види дјевојка обливена крвљу како моли за помоћ.
"Тражимо помоћ, подршку и да институције озбиљно схвате овај случај. Ако неко зна како можемо доћи до правде и заштите, нека нам се јаве. Ниједна дјевојка не заслужује страх и насиље", написала је сестра жртве и идентификовала као нападача њеног момка.
Према подацима до којих смо могли доћи, случај се догодио у околини Градачца. Контактирали смо МУП Тузланског кантона више пута, али одговор нисмо добили.
Према нашим незваничним информацијама, случај је пријављен полицији. Од званичних институција нисмо добили одговор шта се подузело по питању овог случаја, односно, да ли је осумњичени процесуиран.
У међувремену, јавио се велики број људи који је изразио подршку дјевојци, иако све околности случаја нису познате.
Сестра дјевојке је подијелила и фотографију нападача, односно момка који је наводно претукао њену сестру.
Напомињемо да нема званичних информација око овог случаја.
