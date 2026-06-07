Трамп: Санкције и блокада имовине Техерану остају до постизања споразума

Аутор:АТВ
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да неће одмрзнути иранску имовину нити укинути било какве санкције Техерану прије него што буде постигнут мировни споразум.
"То долази послије. Ако се буду понашали како треба, ако добро обаве посао, онда можемо да разговарамо о укидању санкција", рекао је Трамп за "Ен-Би-Си њуз".
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Трамп је нагласио да не захтијева да мир у Либану буде услов постизања споразума са Техераном.
Оцијенио је да су САД и Иран веома близу договора, и запријетио да Техерану слиједи жесток одговор уколико буде минирао напоре да се договор постигне.
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Трамп је додао да је спреман да лично разговара са врховним вођом Ирана, ајатолахом Моџтабом Камнеијем, у сврху скоријег и ефикаснијег рјешавања конфликта.
(СРНА)
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