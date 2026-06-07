Нетанјаху: ИДФ ће ускоро контролисати 70 одсто територије Газе

Аутор:АТВ
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Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ ускоро ће проширити контролу над Појасом Газе, повећавајући је са садашњих 60 на 70 одсто територије енклаве, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
- У Појасу Газе потискујемо Хамас са свих страна. Тренутно контролишемо више од 60 одсто територије Појаса, а ускоро ћемо достићи 70 одсто - рекао је Нетанјаху на сједници Владе.
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Он је додао да ИДФ не дозвољава Хамасу да се поново наоружа нити да настави нападе и да истовремено ликвидира високе команданте милитаната.
(СРНА)
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