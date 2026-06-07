Ушаков: Москва одржава и затворене и отворене контакте са Кијевом

Аутор:АТВ
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Москва има и отворене и затворене контакте са Кијевом, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
"Отворени су постојали када смо одржали неколико кругова преговора", рекао је Ушаков.
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је раније да је један руски бизнисмен позван у Кијев, гдје се састао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, који је затражио састанак са руским лидером.
(СРНА)
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