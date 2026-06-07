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Ушаков: Москва одржава и затворене и отворене контакте са Кијевом

Аутор:

АТВ
07.06.2026 15:25

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Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Москва има и отворене и затворене контакте са Кијевом, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.

"Отворени су постојали када смо одржали неколико кругова преговора", рекао је Ушаков.

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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је раније да је један руски бизнисмен позван у Кијев, гдје се састао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, који је затражио састанак са руским лидером.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Јуриј Ушаков

Кијев

Кремљ

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