Снимак снажног земљотреса у Грчкој: Пуцале куће, чује се врисак

Аутор:АТВ
Коментари:0
Четири снажна земљотреса у свега неколико минута погодила су данас Грчку.
Епицентри потреса били су на подручју Атике, а први потрес био је јачине 4,8 степени по Рихтеровој скали, са епицентром шест километара јужно од Прокопија на Евији.
Свијет
Четири земљотреса погодила Грчку у свега четири минута
Убрзо су услиједила још три земљотреса у истој области, а најјачи је достигао магнитуду од 5,2 степена по Рихтеровој скали.
Земљотреси су се посебно осјетили у многим дијеловима Атике. Након ових снажних потреса услиједила су још три земљотреса јачине близу 3 степена по Рихтеру у ширем подручју.
Професор сеизмологије на Аристотеловом универзитету у Солуну, Костас Папазахос, говорио је о “поновљеним земљотресима”. Истакао је да је сјеверна Евија подручје са много активних раседа.
– Сеизмичке вибрације нису разлог за забринутост – рекао је сеизмолог.
Хроника
Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио
– Имамо обимна клизишта, али нема повријеђених. Клизишта су на путевима у областима Плакијас и Дафнуса – рекао је градоначелник Мантудија Јанис Цапурниотис за ЕРТ.
Према ријечима замјеника градоначелника Мантудија, Аргириса Лиаскоса, забиљежена су оштећења на кућама у Дафнуси, гдје су се на појединим објектима појавиле велике пукотине, док су становници успели да их на вријеме напусте без опасности.
Сеизмолог Атанасиос Ганас рекао је за ЕРТ да је Грчку у 12.58 часова погодио земљотрес јачине 4,8 степени по Рихтеру, који је окарактерисао као слаб, преноси Телеграф.
Хроника
Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац
– Потрес је био слаб. Четири минута касније уследио је други, на граници снажног, од 5,2 степена по Рихтеру. Ово подручје је и раније давало такве земљотресе. Налази се иза планине Кондили, на раседу који познајемо и који нема велики потенцијал. Још не знамо да ли је то био главни земљотрес. У овој области није било великог земљотреса јачег од 6 степени по Рихтеру, обично достижу између 5 и 5,5 степени – рекао је Ганас и додао да “није постојала сеизмичка секвенца која би нас упозорила”.
Ганас је такође затражио да се прегледају углавном старе куће у подручју Прокопија, гдје се налази епицентар два земљотреса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
17
23
17
22
17
16
17
06
16
56
Тренутно на програму