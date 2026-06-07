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Снимак снажног земљотреса у Грчкој: Пуцале куће, чује се врисак

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:11

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Човјек уплашено бјежи из објекта у тренутку земљотреса у Грчкој.
Фото: Facebook/Screenshot/Kostas Statharas

Четири снажна земљотреса у свега неколико минута погодила су данас Грчку.

Епицентри потреса били су на подручју Атике, а први потрес био је јачине 4,8 степени по Рихтеровој скали, са епицентром шест километара јужно од Прокопија на Евији.

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Четири земљотреса погодила Грчку у свега четири минута

Убрзо су услиједила још три земљотреса у истој области, а најјачи је достигао магнитуду од 5,2 степена по Рихтеровој скали.

Земљотреси су се посебно осјетили у многим дијеловима Атике. Након ових снажних потреса услиједила су још три земљотреса јачине близу 3 степена по Рихтеру у ширем подручју.

Професор сеизмологије на Аристотеловом универзитету у Солуну, Костас Папазахос, говорио је о “поновљеним земљотресима”. Истакао је да је сјеверна Евија подручје са много активних раседа.

– Сеизмичке вибрације нису разлог за забринутост – рекао је сеизмолог.

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Земљотреси покренули клизишта

– Имамо обимна клизишта, али нема повријеђених. Клизишта су на путевима у областима Плакијас и Дафнуса – рекао је градоначелник Мантудија Јанис Цапурниотис за ЕРТ.

Према ријечима замјеника градоначелника Мантудија, Аргириса Лиаскоса, забиљежена су оштећења на кућама у Дафнуси, гдје су се на појединим објектима појавиле велике пукотине, док су становници успели да их на вријеме напусте без опасности.

Сеизмолог Атанасиос Ганас рекао је за ЕРТ да је Грчку у 12.58 часова погодио земљотрес јачине 4,8 степени по Рихтеру, који је окарактерисао као слаб, преноси Телеграф.

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– Потрес је био слаб. Четири минута касније уследио је други, на граници снажног, од 5,2 степена по Рихтеру. Ово подручје је и раније давало такве земљотресе. Налази се иза планине Кондили, на раседу који познајемо и који нема велики потенцијал. Још не знамо да ли је то био главни земљотрес. У овој области није било великог земљотреса јачег од 6 степени по Рихтеру, обично достижу између 5 и 5,5 степени – рекао је Ганас и додао да “није постојала сеизмичка секвенца која би нас упозорила”.

Ганас је такође затражио да се прегледају углавном старе куће у подручју Прокопија, гдје се налази епицентар два земљотреса.

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Тагови :

Грчка

Земљотрес

потрес

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