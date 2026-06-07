Жена глумила дјевојчицу од 12 година: Шокантна превара, породица је хтјела усвојити

Аутор:АТВ
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Жена (37) ухапшена је у граду Жоинвилу у бразилској савезној држави Санта Катарина због сумње да је више од годину дана глумила дванаестогодишње дијете како би преварила грађане и извукла материјалну корист.
Истрага је покренута након што је њен рођак поднио пријаву, а полиција је потом открила необичну и детаљно разрађену превару која је укључивала кориштење дјечјих флашица, имитирање дјечјег понашања, па чак и самоповређивање иглама. Жена се у локалној цркви представила под лажним именом Габријеле, тврдећи да је побјегла од злостављања из савезне државе Пара.
Црква јој је пружила смјештај и подршку, а убрзо ју је прихватила и једна породица, увјерена да помаже злостављаној дванаестогодишњој дјевојчици. Преваранткиња је са њима живјела чак 14 мјесеци.
Како би објаснила свој одрасли изглед, тврдила је да болује од аутизма и да има друге здравствене проблеме. Такође је говорила да су је злостављачи током дјетињства присиљавали да узима хормоне, што је наводно изазвало прерано старење њеног лица и тијела.
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Да би одржала превару, свакодневно је користила дјечје флашице, цуцле и посебно ћебенце за спавање. Говорила је повишеним тоном, глумила нападе панике и показивала потпуну емоционалну зависност од својих старатеља како би изазвала сажаљење.
Породица јој је толико повјеровала да су јој организовали прославу 12. рођендана и покренули процедуру за законско усвајање. Жена је, међутим, стално избјегавала тему усвајања, као и упис у школу, тврдећи да би је тако могао пронаћи насилни отац.
Жена је полицији, након хапшења, признала превару. Против ње су подигнуте оптужбе за превару и лажно представљање, а тренутно се налази у притвору у савезној држави Рио де Жанеиро. Даљом истрагом утврђено је да иза себе има дугу историју сличних превара широм Бразила.
Полиција ју је повезала и са случајем из 2023. године у граду Нова Игуас. Тада се такође представљала као дванаестогодишња дјевојчица, али под именом Марија Едуарда, и тврдила је да је била жртва злостављања у сатанистичким ритуалима.
Како би њена прича дјеловала увјерљивије, она је себи забила чак 100 игала у тијело, што су касније потврдили рендгенски снимци. Том приликом је успјела да увјери бившег градског одборника и водитеља социјалног програма за рањиву дјецу да јој изнајми и потпуно опреми кућу.
Иако је тада била ухапшена, већ наредног дана је пуштена на слободу. Пошто је годинама мијењала савезне државе и користила различите лажне идентитете, многи ранији случајеви остали су неријешени, те против ње до сада није изречена ниједна правноснажна пресуда, преноси ЛАДбибле.
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