Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине

Аутор:АТВ
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Зворнички полицајци спасили су жену З. В. од утапања у Дрини, речено је данас у Полицијској управи Зворник.
Полицији је синоћ око 19.30 часова пријављено да Дрина у близини зворничког насеља Метеризе носи непознату жену, која се грчевито борила да изађе из воде и дозивала у помоћ.
Полицајци су одмах реаговали, ушли у Дрину и из воде извукли жену, која је санитетским возилом превезена у Болницу Зворник на медицинско збрињавање, преноси Срна.
Од утапања су је спасила четири полицијска службеника Полицијске станице Зворник.
Претпоставља се да је жена упала у Дрину у близини Градске плаже, одакле је вода носила око 800 метара.
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