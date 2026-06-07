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Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине

Аутор:

АТВ
07.06.2026 11:28

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Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине
Фото: Tanjug

Зворнички полицајци спасили су жену З. В. од утапања у Дрини, речено је данас у Полицијској управи Зворник.

Полицији је синоћ око 19.30 часова пријављено да Дрина у близини зворничког насеља Метеризе носи непознату жену, која се грчевито борила да изађе из воде и дозивала у помоћ.

Полицајци су одмах реаговали, ушли у Дрину и из воде извукли жену, која је санитетским возилом превезена у Болницу Зворник на медицинско збрињавање, преноси Срна.

Од утапања су је спасила четири полицијска службеника Полицијске станице Зворник.

Претпоставља се да је жена упала у Дрину у близини Градске плаже, одакле је вода носила око 800 метара.

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Тагови :

спасавање

ријека дрина

Дрина

Полиција

Зворник

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