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Већина одборника без одговора на платформи "Е-ситизен"

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:25

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Приказан кориснички интерфејс платформе „е-Ситизен“ за град Приједор, који омогућава претрагу одборника Скупштине града ради постављања питања.
Фото: АТВ

90 одсто одборника у Скупштини града Приједора игнорисало је питања грађана и званичну опомену руководства Парламента.

Од укупно 30 одборника, само три су одговорила на бар једно од постављених питања. Изазива то код грађана незадовољство и сумњу у транспарентност. Питања за одборнике је имала и наша екипа.

Грађани постављају питања, али одговори изостају. Платформа „е-Ситизен“ у Приједору је требало да грађанима омогући да лакше дођу до одговора својих изабраних представника.

Ипак, одборницима то, чини се, није ни близу врха листе приоритета. Иако није одговорио на питања грађана, Јусуф Арифагић тврди да је свјестан да је комуникација једна од основних дужности. Каже да проблеме које уочи на терену увијек настоји да презентује кроз скупштинска засједања. Сматра да сви који се професионално баве политиком мора да нађу времена за одговоре. Зато грађанима стиже извињење.

"Ми смо заиста дефинитивно дужни да грађанима одговоримо на њихова питања и зато и јесмо преузели одговорност, преузели мандате и дефинитивно та спрега између наших бирача и нас као њихових представника у градској Скупштини мора постојати, ја потпуно оправдавам и ево извињавам се бирачима и грађанима јер заиста не стижем, јер мој радни дан готово рећи ћу траје 24 сата", навео је одборник у Скупштини града Приједора Јусуф Арифагић.

Већина одборника није хтјела пред камеру. У телефонском разговору правдају се техничким проблемима. Кажу, нису неодговорни. Гдје има воље, нађе се и рјешење. Међу ријеткима који су одговорили је Дарко Врховац. Објашњава да систем јесте имао техничких проблема због којих је опција за одговор била блокирана, али да се уз мало труда та препрека могла заобићи.

"Пожељно да грађани буду укључени у то све, ја их овим путем и позивам да што више поставе питања и упите на тој апликацији пошто је врло једноставно за поставити питање, а колегама да сад на исти начин као што сам и ја урадио. Ја ћу им помоћи око тога да дођу до рјешења како би могли одговарати на сва питања", рекао је одборник у Скупштини града Приједора Дарко Врховац.

Платформа плаћена новцем грађана обавезује одборнике да исту користе и одговоре на питања, порука је грађана. Не крију разочарање. Сматрају да је у питању свјесно игнорисање.

"Нек користи се апликација, али се до надређених не може доћи зато што су се они оградили јер се боје одговора грађанима", "Да смо се ми питали можда то не би било ни направљено, али ми се не питамо", став је грађана.

Предсједник Скупштине је на редовним засједањима неколико пута опомињао одборнике на обавезу одговарања. За сада опомене нису уродила плодом, због чега смо одлучили да тестирамо систем.

Ми смо управо поставили наше питање. Из свега наведеног знамо да ће на имејл адресу свим одборницима стићи обавјештење, а да ли ће они свој имејл послати корисничкој служби и тиме одблокирати опцију одговора, и да ли ће на наше питање правовремено одговорити, остаје да видимо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Е-ситизен

Приједор

Скупштина града Приједора

Одборници

грађани

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