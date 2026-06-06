Имовина ријешена у Дејтону: Споразум ентитета црвена линија Српске

Аутор:Марко Гаврић
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Нећемо и не дамо ни да нам дирају имовину. Имовина је ријешена у Дејтону. Споразум ентитета је црвена линија Српске. Даље од Устава и њим загарантованих права Српској нећемо ићи.
Порука је то из Републике Српске након што је освануо документ који потписује Центар за геополитичка истраживања "ГЕОПОЛ" из Сарајева у коме, како наводе, стоји приједлог законског рјешења за питање државне имовине БиХ.
Приједлог Центра за геополитичка истраживања из Сарајева предвиђа раздвајање права власништва од права управљања и располагања имовином. Тако би држава требало да чува правни континуитет, ентитети и кантони добијају гарантовано управљање, а локалне заједнице ресурсе за развој. Приједлог документа предвиђа успостављање јединственог регистра државне имовине, као и формирање сталне Комисије за државну имовину БиХ.
За Републику Српску је било каква прича о постојању државне имовине црвена линија. Ако се питање имовине не ријеши у овом времену, мислим да ћемо ми морати да водимо неки облик политичке борбе од страног интервенционизма, јасан је лидер СНСД-а.
"Муслимани не крију да кажу, нема државе ако нема имовине, а има ли ентитета ако нема имовине, има ли народа који ту живи ако нема имовине.Босна би узела имовину, она би управљала, као ми ћемо вама дати на располагање имовине, ма немој, као ми не знамо шта је располагање, шта је својина. Располажите ви, ми њима предлажемо да они располажу са касарнама, а да буде наша имовина", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Бесмислено је причати о било каквом приједлогу који долазе из Федерације БиХ, а који говори о такозваној државној имовини, јер је такво питање неуставно, порука је и генералног секретара предсједника Републике Српске.
"Низ правних аргумената који поткрепљују ову чињеницу, од споразума између ентитета којима је 2007 и 2008 рјешавано о перспективној војној имовини па је одлучено да су титулари те имовине ентитети и да се даје имовина на употребу оружаним снагама БиХ док оне имају потребу да користе ту имовину", истакао је генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић.
Нема потребе да се улази у правне расправе о појединачним рјешењима из приједлога, јер је он генерално неприхватљив, став је правника Огњена Тадића.
"Јасан став Републике Српске о томе да се мора поштовати Дејтонски мировни споразум када су у питању надлежности за доношење имовинских закона очигледно се полако почиње прихватати и у Федерацији БиХ, јер ево већ сада ретерирају и одустају од оних екстремних рјешења какве су предлагали Комшић и Бећировић својевремено. Но и ова сада предложена рјешења нису усклађена са Дејтонским мировним споразумом", казао је правник Огњен Тадић.
Власништво над имовином није само правно и уставно питање него је то питање опстанка српског народа, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
"Причати причу како ће ето бити нешто уписано, БиХ као власник, па ће они дати Републици Српској да нешто користи, зна се шта је корисник , корисник је онај ко користи, власник му дао, па сутра власник може одлучити да више није корисник тај и тај", јасан је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Једини легалан и прихватљив начин дефинисања овог питања јесте споразум између Републике Српске и Федерације БиХ, а који би касније могао бити потврђен и у Парламентарној скупштини БиХ, поручује Радован Ковачевић. То је, како каже, црвена линија Републике Српске. Даље од Устава БиХ и њим загарантованих права Српској нећемо ићи.
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