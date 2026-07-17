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Избио велики пожар у стану: Сумња се да је унутра заробљено двоје људи

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:53

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У стану на Звездари дошло је до великог пожара.

Сумња се да је унутра заробљено двоје људи. За сада се не зна како је дошло до пожара.

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На лицу мјеста су ватрогасци који се боре да угасе ватру.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

пожар

Ватрогасци

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