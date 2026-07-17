Избио велики пожар у стану: Сумња се да је унутра заробљено двоје људи

Аутор:АТВ редакција
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У стану на Звездари дошло је до великог пожара.
Сумња се да је унутра заробљено двоје људи. За сада се не зна како је дошло до пожара.
Здравље
Изузетно важно: Цивилна заштита издала упутства за грађане
На лицу мјеста су ватрогасци који се боре да угасе ватру.
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