Повријеђени у тешкој несрећи превезени у Ниш: Дјечак (10) се и даље бори за живот

Аутор:АТВ редакција
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Држављани Србије који су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи у Црној Гори, превезени су на лијечење Ниш.
Стање свих повријеђених је стабилно и нема животно угрожених. Они су превезни авионом Владе Србије у два одвојена лета, преноси РТС.
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На лијечењу у Подгорици до даљег остаје десетогодишњак из Ниша који је у тешком стању. Он је најтеже повријеђен, има тешке повреде главе и плућа и његово стање је тешко.
Комби са држављанима Србије преврнуо се у недјељу, 12. јула, на магистралном путу Котор - Никшић током повратка са манастира Острог.
Када је возило ударило у бетонски зид погинула је двадесетједногодишњакиња из Ниша, а 16 особа је повријеђено.
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Осумњиченом да је изазвао саобраћајну несрећу, возачу из Котора чији су иницијали Љ. М. одређен је притвор.
(Срна)
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