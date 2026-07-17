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Модни трикови због којих ће стомак бити непримјетан, а фигура изгледати складно

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:38

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Модни трикови због којих ће стомак бити непримјетан, а фигура изгледати складно
Фото: Pexels

Доласком љетних дана многи су у дилеми - како се обући да се у исто вријеме осјећамо пријатно и да гардероба прати фигуру.

Лагане тканине, танке хаљине и ланени комплети откривају много више него зимска одјећа, па није необично што многе жене траже начине да визуелно ублаже стомачић.

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Добра вијест је да рјешење није у широким комадима који скривају цијелу фигуру. Модни стилисти већ годинама понављају да неколико правилно одабраних кројева може много боље да уради посао него гардероба два броја већа.

Драпирање прави највећу разлику

Једна од најчешћих грешака јесте избор потпуно равних хаљина које падају право низ тијело. Иако многе мисле да ће тако сакрити стомак, овакав крој често постиже супротан ефекат.

Много бољи избор су хаљине и блузе са благим драпирањем, преклопом или ситним наборима у предјелу струка. Они разбијају равну линију тијела, стварају динамику и одвлаче пажњу са једног дијела фигуре.

Посебно лијепо изгледају модели од вискозе, квалитетног памука или лана који природно прате покрет тијела.

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Привуците поглед ка лицу

Један од најстаријих стилских трикова јесте да пажњу усмјерите тамо гдје желите.

Кошуље са отвореним изрезом, В деколте, занимљиве минђуше, упечатљиве наочаре или лијепо обликована фризура аутоматски подижу поглед према лицу и раменима, па стомак више није у првом плану.

Управо овај принцип често користе Францускиње и Италијанке када састављају љетне комбинације.

Висок струк може бити савезник

Панталоне и сукње са високим струком могу лијепо обликовати силуету, али само ако су добро кројене.

Модели са чвршћим појасом обично дају бољи ефекат од веома танких ластиша који додатно истичу прегибе. Уз њих се одлично слажу широке ланене панталоне, равне фармерке или сукње А кроја које прате линију тијела без затезања.

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Вертикалне линије визуелно издужују фигуру

Умјесто предимензиониране гардеробе која често додаје волумен, стилисти препоручују стварање вертикале.

Раскопчана ланена кошуља преко топа, дужи прслук, дискретне вертикалне пруге или дужи ланчић могу учинити да фигура изгледа виша и складнија.

Управо због тога овакви детаљи често остављају бољи утисак него широке тунике које потпуно скривају облик тијела.

Материјал је подједнако важан као и крој

Током љета многи бирају најтање могуће материјале, али они се често лијепе за тијело и наглашавају сваки прегиб.

Много бољи избор су лан средње дебљине, квалитетан памук, чвршћа вискоза или тканине које имају довољно структуре да задрже облик, а притом остану пријатне за ношење на високим температурама.

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Такви материјали падају природније и стварају уреднију силуету.

Најважније је да се осјећате пријатно

Мода данас све мање говори о скривању тијела, а све више о томе да пронађете кројеве у којима ћете се осјећати лијепо и самоувјерено. Неколико пажљиво одабраних детаља може визуелно уравнотежити фигуру много боље него широка гардероба, док прави осјећај долази тек када носите одјећу у којој вам је заиста удобно.

(Она.рс)

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