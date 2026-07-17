Јутарњи ритуал од само 20 минута може вам поправити дан

Аутор:АТВ редакција
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Док неким људима буђење ујутру пада веома лако, други стално одлажу аларм и осјећају се уморно без обзира на то колико су спавали.
Сада је нова студија из Јапана открила рјешење које помаже - излагање природној свјетлости ујутру.
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Студија, објављена у часопису "Буилдинг анд Енвиронмент", испитивала је три различита јутарња сценарија: изложеност природној свјетлости од свитања па све до буђења, изложеност природној свјетлости 20 минута прије буђења и изостанак изложености природној свјетлости прије буђења.
Истраживачи су утврдили да је група која није била изложена природној свјетлости прије буђења осјећала највећи јутарњи умор. Од преостале двије групе, она која је била изложена природној свјетлости 20 минута прије буђења осјећала је најмање умора након устајања. Дакле, када је ријеч о јутарњој природној свјетлости, зашто вежа изложеност није и боља?
Све се своди на чињеницу да вријеме свитања варира у зависности од годишњег доба и географског подручја, каже др Даисуке Мацушита, водежи аутор студије. Временски услови и положај прозора такође утичу на то када же се соба испунити природном свјетлошћу.
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- Савремени начин живота везан је за фиксно вријеме одласка на посао и повратка с њега, без обзира на то када сунце излази. Јутарња свјетлост може довести до лакшег сна, али 5 сати ујутру је прерано. Чини се да је најбоље рјешење изложеност свјетлости око 20 минута послије буђења - објашњава он преноси Реал Симпле.
Одговор се своди на наш циркадијални ритам – или унутрашњи сат тијела који говори нашим органима колико је сати напољу, каже др Дејвид Бенавидес, љекар медицине спавања.
- Ако је излагање свјетлости погрешно темпирано, циркадијални сат се поремети. Природно свјетло пружа најјачи и најробуснији сигнал циркадијалном сату, омогужавајужи оптималне ритмове хормона, расположења и понашања.
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Иако је велики дио нашег циркадијалног ритма генетски унапријед програмиран, можемо утицати на његове аспекте – а свјетлост је његов најјачи спољашњи сигнал.
- Како свјетлост улази у наше очи, она помаже у регулисању главног сата тијела, познатог и као "супрахијазматично језгро" – који се налази у мозгу. Ово заузврат сигнализира да ли треба померити вријеме/ритам раније или касније Савладавање овог концепта може побољшати вријеме спавања и буђења, расположење, енергију и опште здравље.
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