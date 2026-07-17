Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

Аутор:Стеван Лулић
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Метеоролози су најавили промјену времена и могућност веома брзог доласка суперћелијских олуја у дијелове Босне и Херцеговине (БиХ).
Како наводи БХ Метео, у прогнози за викенд, осјетно захлађење могуће је већ од почетка наредне седмице.
"Још који дан врућине па осјетно захлађење у читавој земљи. Од уторка (21.07.) температуре повремено и испод просјека за јул уз вриједности које ће више одговарати самом крају љета или почетку јесени", поручили су на страници БХ Метео.
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Кажу да ће већи дио идуће седмице протећи у знаку угодних температура, уз свјеже ноћи у Босни.
"Продисаће и Херцеговина уз попуштање врућина", најављују и додају:
"Промјена времена постепено наступа од сутра (18.07.) уз локално јаче нестабилности па и могућност суперћелијске олује на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне".
У јужније крајеве промјена времена постепено долази од недјеље, 19. јула, и почетком идуће седмице, закључили су метеоролози.
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