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Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

Аутор:

Стеван Лулић
17.07.2026 21:03

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Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару
Фото: ATV

Метеоролози су најавили промјену времена и могућност веома брзог доласка суперћелијских олуја у дијелове Босне и Херцеговине (БиХ).

Како наводи БХ Метео, у прогнози за викенд, осјетно захлађење могуће је већ од почетка наредне седмице.

"Још који дан врућине па осјетно захлађење у читавој земљи. Од уторка (21.07.) температуре повремено и испод просјека за јул уз вриједности које ће више одговарати самом крају љета или почетку јесени", поручили су на страници БХ Метео.

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Кажу да ће већи дио идуће седмице протећи у знаку угодних температура, уз свјеже ноћи у Босни.

"Продисаће и Херцеговина уз попуштање врућина", најављују и додају:

"Промјена времена постепено наступа од сутра (18.07.) уз локално јаче нестабилности па и могућност суперћелијске олује на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне".

У јужније крајеве промјена времена постепено долази од недјеље, 19. јула, и почетком идуће седмице, закључили су метеоролози.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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