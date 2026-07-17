Уведена два нова права за грађане Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Усвајањем измјена и допуна Закона о социјалној заштити уведена су два нова права, рекао је министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.
"Прво право се односи на особе, односно породице у оквиру којих се остварује статус родитеља његоватеља, а то право подразумијева да након 30 навршених година корисника, односно особе са потешкоћама у развоју, родитељи имају право да наставе да примају одређени износе средстава који је идентичан као онај износ који примају о Закону о дјечјој заштити, а говори се о родитељу његоватељу", истакао је Шеранић.
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Друго право, додаје он, је везано за сва лица која имају рјешења о личној инвалиднини и додатак на личну инвалиднину, који подразумијева да ће се по службеној дужности у оквиру Центара за социјални рад доносити рјешења тих лица како би могли да остваре то право.
"Право је везано за проценат инвалидитета, што значи да ако имате рјешење за свој инвалидитет од 100 одсто, ви добијате највећи износ који износи 250 марака у оквиру личне инвалиднине, а у оквиру додатка 550 марака, како би цијели укупни износ износио 800 конвертибилних марака", рекао је он за РТРС.
Министар наводи да се зависно од процеса инвалидитета смањује износ уколико је инвалидитет утврђен 90, 80 или 70 одсто.
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"Важно је напоменути да када су у питању лица која су глувонијема, како се утврђује њихов инвалидитет и како се распоређује износ. За лица која су глувонијема, степен инвалидитета се утврђује по тесту. Они који имају одређен степен глувоће од 90 до 94 одсто, њима се утврђује лични инвалидитет у проценту од 70 одсто. Ако је тест преко 95 одсто, када говоримо о глувоћи, онда им се инвалидитет утврђује од 80 одсто. Тако да су та лица 70 или 80 одсто и они у складу са тим својим процентом инвалидитета примају средства која су дефинисана Законом о социјалној заштити", истакао је Шеранић.
Навео је да је приједлог овог Закона усаглашен са удружењима која обухватају лица са инвалидитетом.
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"Ми смо кроз израде приједлога самог закона дошли до тога да смо са њима усагласили на неки начин ова рјешења која су они понудили и на бази тих понуда и тог договора ово је на крају и дефинисано. За Републику Српску, што је можда мање важно, али није да није небитно, износи у току пола године 19,5 милиона конвертибилних марака које је потребно додатно издвојити из буџета. Морали смо у оквиру ребаланса буџета да и те ствари пројектујемо и планирамо како бисмо могли да остваримо примјену саме личне инвалиднине и како би могли грађани да примају на крај крајева тај износ", рекао је министар.
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