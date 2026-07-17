Минић: ОК Фест заслужује институционалну подршку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је данас "ОК фесту" који је почео на Тјентишту и истакао да овај фестивал заслужује институционалну подршку будући да га посјете људи са свих континената.
Минић је рекао да је некада са организатором фестивала Дубравком Суваром био дио организације и давао младалачку подршку, а да је сада та подршка институционална.
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Он је навео да "ОК фест" заслужује да сви сегменти власти буду присутни и пруже подршку фестивалу, за коју је рекао да се пружа у континуитету, и то не само за одржавање фестивала него и за инфраструктуру.
Напоменуо је да је прича о овом фестивалу прича о Републици Српској јер је започела као идеја о дружење младих, а прерасла је у фестивал познат у цијелом свијету.
"Ово су амбасадори Републике Српске јер имамо присутне људе из Бразила и са свих континената", истакао је Минић.
Он је навео да ће послије посјете отварању фестивала посјетити мјесто изградње једног дијела инфраструктуре, увјерен да ће овај дио Српске бити једна од свјетских дестинација.
Организатор "ОК феста" Дубравко Сувара рекао је да је данас отворен 12. по реду фестивал али први који је посјетио премијер Републике Српске.
"То представља потврду нашег рада, али и моменат да имамо људе који имају сензибилитет за ову врсту догађаја", каже Сувара.
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Указао је да су организатори као највећи недостатак истицали лошу инфраструктуру, али да сматра да ће и то бити ријешено како треба, што ће олакшати услове организације оваквих догађаја, преноси "Срна".
Очекује да фестивал за четири дана трајања посјети око 30.000 људи, нагласивши да највише долазе људи из региона, а од 20 до 30 одсто су људи из иностранства, са свих континената.
Сувара је навео да је програм интернационализован с обзиром на међународне звијезде које на њему учествују.
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