Минић: Угоститељски објекти НП 'Сутјеска' дати у закуп, а не концесију

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су угоститељски објекти Националног парка "Сутјеска" дати фирми из Теслића под закуп, а не концесију и да ће комисија тачно одредити који ће објекти бити реновирани, и да то мора бити завршено на вријеме.
Минић је појаснио да је у питању уговор о закупу, да није уговор о концесији, те да ће комисија тачно одредити који ће објекти бити реновирани, која путна инфраструктура, нагласивши да се то односи само на угоститељство, а да шумарство, ловство и све остало остаје Парку.
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Када је ријеч о томе да ли ће све то бити урађено на вријеме, Минић је навео да постоји банкарска гаранција и да се уопште неће размишљати да ли ће или неће.
"То мора бити завршено у роковима, на вријеме и на начин како је то договорено. Банкарска гаранција за добро извршење посла је услов и од како сам дошао за премијера за све послове то тражим", рекао је Минић новинарима на Тјентишту.
Истакао је да дионицом пута преко Тјентишта током љетне сезоне прође много људи и да је важно да ту постоје капацитети.
"У овој варијанти сигурно ћемо имати боље туристичке капацитете. Видјели сте док није било тога у каквом је стању било, тако да сам убијеђен да је ово пун погодак", истакао је Минић.
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Уговором о давању у закуп угоститељских објеката Националног парка "Сутјеска" фирми "Агенс" из Теслића на 50 година предвиђена су улагања од 70 милиона, којима ће Тјентиште постати једна од најатрактивнијих дестинација љетног планинског туризма на Балкану, преноси "Срна".
Под закуп се дају хотели "Младост" и "Сутјеска", павиљони, планинске кућице, ресторани, спортско-рекреациони центар и остали угоститељско-туристички садржаји.
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