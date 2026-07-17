Нова правила за туристе у Херцег Новом: Ево шта је забрањено

Аутор:АТВ редакција
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Уколико планирате одмор у Црној Гори, у наставку текста прочитајте која нова правила су ступила на снагу у познатом туристичком граду.
У Херцег Новом ступила је на снагу одлука о забрани шетње улицама у купаћем костиму и забрани задржавања и камповања на зеленим површинама, првенствено у парку испод Титове виле.
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Одлуку о комуналном реду недавно је донијела Скупштина општине Херцег Нови, а на снагу је ступила јуче, када су постављене табле са обавјештењима.
Замјеник начелнице Службе за комуналну полицију и инспекцијски надзор Дарко Класић каже да одлука о забрани коришћења парка на досадашњи начин, али и о забрани кретања градским улицама у купаћим костимима, мора да се примјењује.
Класић је рекао да одлука од данас почиње да се спроводи, прије свега постављањем информативних табли.
"Раније смо упозоравали грађане, односно налагали им да се обуку уколико немају горњи дио одјеће, што се најчешће дешавало у централном дијелу града, на Тргу Николе Ђурковића, Тргу Бела Виста и на платоу испред Општине. Разумијемо људе по овим врућинама, али такво понашање није дозвољено у складу са одлуком. До сада нисмо санкционисали таква лица, већ смо издавали упозорења", рекао је Класић, преноси портал РТЦГ.
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Додао је да је, након што је еукалиптус ограђен и заштићен, одлуком која је ступила на снагу забрањено и камповање у парку испод Титове виле.
"Подсјетићу да је парк Титове виле споразумом уступљен Општини Херцег Нови од стране Института 'Др Симо Милошевић' и да је након тога постао јавна површина. На тој јавној површини постоје правила понашања. Јутрос смо имали негодовање туриста који су годинама навикли да овдје проводе вријеме. Данас нису имали разумијевања, углавном је било негодовања, али инцидената није било. Морају да прихвате да је овај парк намијењен за друге ствари, а не за камповање, роштиљање, постављање плажног мобилијара, столова за масажу и слично", казао је Класић.
(Танјуг)
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