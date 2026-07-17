Стрпале златне ланчиће у торбе и побјегле из златаре: Ухапшене двије жене у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Црној Гори су ухапшене двије држављанке Сјеверне Македоније које су осумњичене за крађу злата из једне златаре у Игалу.
Како је саопштила Управа полиције, Ж. Ц. Т. (55) и А. Р. (33) из Скопља ушле су 15. јула око 13.30 часова у златару у Игалу, представљајући се као муштерије заинтересоване за куповину златног накита.
Регион
Опасност може бити велика: Нова прогноза би могла разочарати оне који иду на одмор
Како преносе Вијести, сумња се да су од запослене тражиле да им покаже одређене комаде накита, а након што их је изложила на пулту, искористиле су њену непажњу и непримјетно узеле четири златна ланчића, које су сакриле у своје торбе. Након тога напустиле су златару.
Полицијски службеници одмах су реаговали по пријави догађаја и предузели оперативне и друге мјере, које су истог дана веома брзо довеле до идентификације осумњичених Ж. Ц. Т. и А. Р, за којима је потом расписана потрага“, наводи се у саопштењу.
Осумњичене су јуче пронађене у стану који су изнајмљивале у Херцег Новом, након чега су приведене у полицијске просторије ради криминалистичке обраде.
БиХ
Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика
У координацији са државним тужиоцем Основног државног тужилаштва у Херцег Новом одређено им је задржавање и потом су ухапшене.
"Ж. Ц. Т. и А. Р. су, уз кривичну пријаву, приведене надлежном тужиоцу због сумње да су извршиле кривично дјело крађа. Украдени златни накит је пронађен и враћен власници златаре", саопштила је полиција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
53 мин0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Регион
31 мин0
Регион
53 мин0
Регион
2 ч2
Регион
3 ч0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму