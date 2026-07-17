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Стрпале златне ланчиће у торбе и побјегле из златаре: Ухапшене двије жене у Црној Гори

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:33

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Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.
Фото: Ron Lach/Pexels

У Црној Гори су ухапшене двије држављанке Сјеверне Македоније које су осумњичене за крађу злата из једне златаре у Игалу.

Како је саопштила Управа полиције, Ж. Ц. Т. (55) и А. Р. (33) из Скопља ушле су 15. јула око 13.30 часова у златару у Игалу, представљајући се као муштерије заинтересоване за куповину златног накита.

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Како преносе Вијести, сумња се да су од запослене тражиле да им покаже одређене комаде накита, а након што их је изложила на пулту, искористиле су њену непажњу и непримјетно узеле четири златна ланчића, које су сакриле у своје торбе. Након тога напустиле су златару.

Полицијски службеници одмах су реаговали по пријави догађаја и предузели оперативне и друге мјере, које су истог дана веома брзо довеле до идентификације осумњичених Ж. Ц. Т. и А. Р, за којима је потом расписана потрага“, наводи се у саопштењу.

Осумњичене су јуче пронађене у стану који су изнајмљивале у Херцег Новом, након чега су приведене у полицијске просторије ради криминалистичке обраде.

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У координацији са државним тужиоцем Основног државног тужилаштва у Херцег Новом одређено им је задржавање и потом су ухапшене.

"Ж. Ц. Т. и А. Р. су, уз кривичну пријаву, приведене надлежном тужиоцу због сумње да су извршиле кривично дјело крађа. Украдени златни накит је пронађен и враћен власници златаре", саопштила је полиција.

(Телеграф.рс)

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Црна Гора

Игало

Злато

Крађа

Полиција

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