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Будите опрезни: Банке никада не траже ОВЕ податке путем порука, превере све чешће

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:36

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mobilni telefon mobitel
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Банке никада од клијената не траже ПИН број картице, CVV/CVC сигурносни код, једнократне ауторизационе кодове или друге повјерљиве податке путем СМС-а, мејла, телефонског позива, друштвених мрежа или линкова достављених у порукама, изјавио је Срни директор Удружења банака БиХ Едис Ражаница.

Он је упозорио грађане на појаву све софистициранијих дигиталних превара које се шире путем СМС и мејл порука, чији је циљ крађа повјерљивих података, преузимање контроле над корисничким налозима и извршавање неовлаштених финансијских трансакција.

"Према доступним информацијама и анализама стручњака за информациону безбједност, ријеч је о организованим и технички напредним покушајима преваре који се значајно разликују од ранијих облика фишинг и смишинг напада. Нападачи данас све чешће користе увјерљив језик комуникације, лажне СМС поруке и интернет странице које изгледом подсјећају на стварне банкарске апликације или званичне странице банака", нагласио је Ражаница.

Он је објаснио да у најчешћем сценарију корисник прими поруку којом се, наводно у име банке, тражи хитно ажурирање мобилне апликације, потврда идентитета или ажурирање података како би се спријечила блокада рачуна или привремена обустава услуге.

"Након отварања линка из поруке, корисник долази на лажну интернет страницу на којој се од њега тражи унос података са платне картице, броја телефона, једнократних кодова или других сигурносних информација. Ако корисник прими такав захтјев, треба га сматрати покушајем преваре и одмах контактирати своју банку путем званичних канала", изјавио је Ражаница.

Он је додао да су дигиталне банкарске услуге сигурне, али да безбједност зависи и од опреза сваког корисника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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превара

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СМС превара

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