Унапређење метеоролошког мониторинга инсталацијом десет нових аутоматских метеоролошких станица

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру имплементације пројекта „Повећање улагања у смањење ризика од поплава у Босни и Херцеговини“, који спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз финансијску подршку Зеленог климатског фонда (Green Climate Fund), Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске (РХМЗ РС) добио је десет аутоматских метеоролошких станица које су успјешно инсталиране и пуштене у рад током претходног периода.
У оквиру имплементације пројекта „Повећање улагања у смањење ризика од поплава у Босни и Херцеговини“, који спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз финансијску подршку Зеленог климатског фонда (Green Climate Fund), Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске (РХМЗ РС) добио је десет аутоматских метеоролошких станица које су успјешно инсталиране и пуштене у рад током претходног периода.
Пројекат је усмјерен на смањење растуће рањивости заједница у Босни и Херцеговини на поплаве и друге екстремне временске догађаје изазване климатским промјенама. Једна од његових кључних компоненти јесте унапређење метеоролошког и хидролошког мониторинга, система за прогнозирање и раног упозоравања, како би становништво у подручјима изложеним ризику правовремено добијало поуздане информације о опасним временским појавама и могућим поплавама.
Вриједност испоручене опреме износи више од 800.000 КМ, а њеном инсталацијом значајно је унапријеђена мрежа метеоролошких осматрања на подручју Републике Српске.
Нове аутоматске метеоролошке станице постављене су у Бањалуци, Добоју, Новом Граду, Приједору, Градишци, Дринићу, Угљевику, Фочи и Невесињу, док ће станица на Јахорини бити инсталирана у наредном периоду.
Локације су одабране на основу географске расподјеле различитих климатских подручја и ријечних сливова, као и процјене ризика и рањивости на поплаве и друге опасне временске појаве.
На појединим локацијама модернизован је постојећи систем мониторинга, док је у Угљевику, Дринићу, Невесињу и на Јахорини савремени метеоролошки мониторинг успостављен по први пут. Нове станице омогућавају аутоматско и континуирано мјерење температуре и влажности ваздуха, атмосферског притиска, брзине и смјера вјетра, сунчевог зрачења, као и количине и интензитета падавина.
Сви измјерени подаци доступни су јавности у реалном времену путем интернет странице Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Пуштањем у рад нових станица стварају се услови за квалитетније праћење временских прилика, израду прецизнијих временских прогноза и ефикасније функционисање система раног упозоравања на опасне временске појаве и поплаве.
Континуирана улагања у развој и модернизацију метеоролошке и хидролошке мреже омогућавају РХМЗ Републике Српске да обезбиједи поуздане податке неопходне за рад надлежних институција, посебно током ванредних хидролошких и метеоролошких ситуација, али и за правовремено информисање грађана.
Истовремено, прикупљени подаци представљају значајну подршку пољопривреди, управљању водним и другим природним ресурсима, развоју привреде, енергетике и туризма, као и планирању одрживог развоја у условима све израженијих климатских промјена.
Сарадња Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и УНДП-а биће настављена и у наредном периоду кроз активности на модернизацији и проширењу мреже хидролошких станица, с циљем даљег јачања система мониторинга, прогнозирања и раног упозоравања, у интересу безбједности становништва и одрживог развоја Републике Српске.
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