Енди Бернам изабран за новог лидера владајуће Лабуристичке партије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Британски политичар Енди Бернам изабран је за новог лидера владајуће Лабуристичке партије, јавља Ројтерс.
Он ће на тој функцији замијенити Кира Стармера и постаће нови премијер Велике Британије.
Бернам ће званично постати премијер у понедјељак, 20. јула, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму