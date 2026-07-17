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Енди Бернам изабран за новог лидера владајуће Лабуристичке партије

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:27

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Британски политичар Енди Бернам изабран је за новог лидера владајуће Лабуристичке партије, јавља Ројтерс. Он ће на тој функцији замијенити Кира Стармера и постаће нови премијер Велике Британије. Бернам ће званично постати премијер у понедјељак, 20. јула.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alberto Pezzali

Британски политичар Енди Бернам изабран је за новог лидера владајуће Лабуристичке партије, јавља Ројтерс.

Он ће на тој функцији замијенити Кира Стармера и постаће нови премијер Велике Британије.

Бернам ће званично постати премијер у понедјељак, 20. јула, преноси Срна.

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Тагови :

Енди Бернам

Лабуристичка партија

Велика Британија

Политичари

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