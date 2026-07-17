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У акцији СИПА ухапшен бјегунац од њемачког правосуђа

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:59

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полицијски службеници СИПА ухапсили мушкарца за којим трага Интерпол у Њемачкој.

Бјегунац, који има држављанство Њемачке и Хрватске, лоциран је и ухапшен у Сарајеву.

”Поступајући по међународној потјерници издатој на захтјев Интерпола Визбаден полицијски службеници Оперативно-истражног тима ФАСТ данас су у Сарајеву лоцирали и ухапсили мушкарца који је држављанин Њемачке и Хрватске. Лице се потражује ради кривичног гоњења у вези са кривичним дјелима неовлаштен промет дрогом за које је прописана максимална казна од 15 година затвора”, саопштила је СИПА.

Додају да ће ухапшени мушкарац бити предат Суду БиХ на даље поступање.

”Приликом реализације наведених активности остварена је сарадња са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и полицијским службеницима МУП-а ливањског кантона”, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

хапшење

Бјегунац

СИПА

Интерполова потјерница

Међународна потјерница

трговина дрогом

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