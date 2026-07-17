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Стравичан удес у Српској: Након судара фали пола аутомобила, четири особе повријеђене

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:28

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Стравичан удес у Српској: Након судара фали пола аутомобила, четири особе повријеђене
Фото: Mjesna zajednica Konjević Polje

У близини Зворника је јутрос дошло до стравичне саобраћајне несреће у којој су учествовала два аутомобила, а четири особе су повријеђене.

Према информацијама из Полицијске управе Зворник незгода се догодила око 7:30 сати у мјесту Ђевање, на путу од Зворника према Дрињачи.

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Најмање четири особе су задобиле повреде, потврђено је за Кликс из Полицијске управе Зворник.

"Двије особе су тешко повријеђене, једна особа је задобила лакше повреде, а заједно лице се доктор није могао изјаснити о степену повреда. Задржани су на лијечењу", речено нам је из Полицијске управе.

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На фотографији се такође види да је несрећа била изузетно тешка с обзиром на то да пола једног аутомобила (задњи дио) недостаје и потпуно је уништен. Други аутомобил је такође претрпио велико оштећење на предњем дијелу возила.

Иначе, насеље Дрињача, које се налази на простору истоимене притоке ријеке Дрине, важи за једно од опаснијих мјеста за возаче у овом дијели Републике Српске. Осим дубоког кањона ријеке, пут у овом дијелу државе попраћен је и великим бројем оштрих кривина.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Зворник

судар

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