Стравичан удес у Српској: Након судара фали пола аутомобила, четири особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У близини Зворника је јутрос дошло до стравичне саобраћајне несреће у којој су учествовала два аутомобила, а четири особе су повријеђене.
Према информацијама из Полицијске управе Зворник незгода се догодила око 7:30 сати у мјесту Ђевање, на путу од Зворника према Дрињачи.
Хроника
Ухапшени због крађе каблова из гараже УКЦ Републике Српске, направили штету од 100.000 КМ
Најмање четири особе су задобиле повреде, потврђено је за Кликс из Полицијске управе Зворник.
"Двије особе су тешко повријеђене, једна особа је задобила лакше повреде, а заједно лице се доктор није могао изјаснити о степену повреда. Задржани су на лијечењу", речено нам је из Полицијске управе.
Регион
Судар цистерне и аутомобила на ауто-путу: Километарске колоне
На фотографији се такође види да је несрећа била изузетно тешка с обзиром на то да пола једног аутомобила (задњи дио) недостаје и потпуно је уништен. Други аутомобил је такође претрпио велико оштећење на предњем дијелу возила.
Иначе, насеље Дрињача, које се налази на простору истоимене притоке ријеке Дрине, важи за једно од опаснијих мјеста за возаче у овом дијели Републике Српске. Осим дубоког кањона ријеке, пут у овом дијелу државе попраћен је и великим бројем оштрих кривина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч1
Хроника
3 ч2
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч2
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму