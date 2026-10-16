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Акција ”М16”: Приједорчанин организовао међународни шверц кокаина и хероина

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16.10.2026 11:21

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Акција ”М16”: Приједорчанин организовао међународни шверц кокаина и хероина

Суд БиХ потврдио је оптужницу Тужилаштва БиХ против Маринка Предојевића из Приједора којом се терети за организовани криминал у вези са међународним шверцом дроге.

Предојевић је у мају ухапшен у Бањалуци у оквиру акције ”М16”, коју је спровела СИПА, када је у претресу аутомобила пронађено два килограма кокаина.

У оквиру исте акције раније су на граничном прелаз у Градишци заплијењена четири килограма хероина и око 30 грама кокаина.

СИПА

Хроника

У акцији СИПА ухапшен Приједорчанин, одузета два килограма кокаина

У оптужници се, између осталог, наводи да је оптужени Маринко Предојевић од средине 2025. до маја 2026. године у БиХ, Хрватској, Словенији, Аустрији и другим земљама организовао и руководио криминалном групом, чији су чланови били Б.Н, М.С. и друге особе, с циљем остваривања противправне имовинске користи међународном продајом, куповином и посредовањем у куповини дроге.

sipa

Хроника

Акција ”М16”: Одузета четири килограма хероина, ухапшени Мађар и Румун

”Дроге су неовлашћено стављали у међународни промет користећи се посебно подешеним телефонима са инсталираном апликацијом ”Threema”, намијењенoj за остваривање заштићене и криптоване комуникације”, саопштио је Суд БиХ.

Подијели:

Тагови :

Маринко Предојевић

Суд БиХ

Оптужница

Тужилаштво БиХ

трговина дрогом

СИПА

организовани криминал

Приједор

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