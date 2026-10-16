Купујете зимски капут? Овај детаљ открива да ли ће вас заиста гријати

Зимски капут може да изгледа дебело, мекано и луксузно, а да ипак не пружа довољно топлоте током хладних дана.

Прије куповине зато обратите пажњу на један важан детаљ који многи занемарују - састав материјала.

Избор зимског капута за многе се своди на неколико ствари: да ли лијепо стоји, да ли се уклапа уз остатак гардеробе и да ли ће бити довољно топао. Међутим, изглед може да завара. Неки модели дјелују дебело и имају мекану, вунасту површину, али се након неколико ношења покаже да слабо задржавају топлоту, брзо се ућебају или изгубе првобитни облик.

Разлог се често крије у саставу тканине. Капут који изгледа као да је направљен од вуне не мора да садржи значајан удио овог природног влакна. Зато је прије куповине важно провјерити етикету и утврдити од чега је одјећа заиста направљена.

Зашто дебели капути нису увијек и најтоплији?

Први утисак може да завара, посебно када је ријеч о капутима од синтетичких материјала који на додир подсјећају на вуну. Они могу бити мекани, крупног ткања и визуелно гломазни, али сама дебљина не гарантује добру заштиту од хладноће.

На то колико ће капут бити топао утиче неколико фактора:

врста влакана од којих је направљен;

густина ткања;

дебљина материјала;

квалитет поставе;

крој и начин израде.

Чвршће и гушће ткање може боље да спријечи продор хладног ваздуха, док одговарајућа постава доприноси удобности и задржавању топлоте.

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Вуна је посебно цијењена у зимској гардероби јер њена природна структура помаже у задржавању ваздуха и регулисању влаге. Због тога квалитетан вунени капут може бити одличан избор за хладне дане. Ипак, ни сваки вунени капут није аутоматски топао много зависи од густине и дебљине тканине, кроја и укупне конструкције.

С друге стране, ни синтетички материјали нису нужно лош избор. Добро направљен капут од полиестера, нарочито ако има одговарајућу изолацију и поставу, може добро да послужи током зиме. Проблем настаје када се од танке синтетичке тканине очекује иста заштита као од квалитетног, густо тканог вуненог материјала.

Како да препознате квалитетан капут на основу етикете?

Најважнији корак је да провјерите састав материјала. Немојте да се ослањате само на изглед, назив модела или опис производа, већ потражите проценте влакана од којих је капут направљен.

На примјер, ако на етикети пише да капут садржи 70 одсто вуне и 30 одсто полиестера, то значи да је вуна главни материјал, док полиестер може да допринесе издржљивости, постојаности облика и лакшем одржавању.

Таква мјешавина може бити добар избор за зиму, под условом да су тканина и израда квалитетни.

Капути са високим удјелом вуне свакако заслужују пажњу ако тражите класичан модел за хладне дане. Ипак, није неопходно да капут буде направљен искључиво од вуне. Добро одабрана мјешавина природних и синтетичких влакана може да понуди добар однос топлоте, издржљивости и цијене.

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Посебну пажњу обратите и на акрил. Ово синтетичко влакно често се користи као повољнија алтернатива вуни јер може да пружи мекану текстуру и изглед сличан природном материјалу. Међутим, неки акрилни материјали склонији су стварању ситних грудвица на површини, односно ућебавању, због чега капут може релативно брзо да изгледа похабано.

Важно је, ипак, да квалитет не процјењујете само на основу једног влакна. Полиестер није аутоматски знак лошег квалитета, као што ни висок проценат вуне није гаранција да је капут добро направљен. Пресудни су и квалитет тканине и начин израде.

Како да провјерите да ли ће се капут брзо ућебати?

Ако желите да капут изгледа лијепо и након више мјесеци ношења, пажљиво прегледајте површину материјала.

Претјерано паперјаста и растресита тканина може бити подложнија стварању грудвица, посебно на мјестима гдје се материјал стално трља. Највише пажње посветите предјелу испод пазуха, рукавима, бочним странама и дијеловима преко којих прелазе ручке торбе. Управо се на тим мјестима хабање често прво примјећује.

Материјал можете и благо притиснути прстима како бисте провјерили како се понаша. Да ли дјелује чврсто и компактно или је изразито танак и растресит? Да ли се површина враћа у првобитни облик или остају видљиви трагови гужвања?

Ове провјере нису поуздан тест квалитета, али могу помоћи да уочите очигледне недостатке.

Не заборавите ни шавове, дугмад и поставу. Неравни шавови, конци који вире, лабава дугмад или постава која се затеже када закопчате капут могу бити знакови слабије израде.

Зашто је постава важна колико и спољашњи материјал?

Приликом избора зимског капута немојте занемарити оно што се налази испод спољашње тканине. Постава утиче на то како капут пада, колико је удобан за ношење и колико лако можете да га обучете преко дебљег џемпера.

Неки модели имају само танку, глатку поставу, док други садрже додатну изолацију која може значајно да повећа топлоту. Зато је важно да знате шта купујете: класичан вунени капут који се носи преко топлих слојева или модел са додатном изолацијом намијењен хладнијем времену.

Разлику прави и дужина капута. Модел који прекрива кукове и већи дио бутина пружа већу покривеност од кратког капута, што може бити практично током зимских шетњи и чекања превоза.

Висока крагна, добро обликовани рукави и копчање које не оставља велике отворе такође могу помоћи у заштити од хладног ваздуха.

Прије него што купите зимски капут, провјерите етикету, квалитет тканине, поставу и шавове. Не дозволите да вас завара само дебљина материјала или мекоћа на додир – управо комбинација састава, израде и кроја одређује колико ће вам капут заиста користити током зиме, преноси Мондо.