Немате идеју шта обући? 8 трикова за савршену јесењу комбинацију

Аутор:АТВ редакција
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Јесен је можда најзанимљивије годишње доба за облачење, али управо тада пред ормаром лако настане позната дилема имате довољно одјеће, а ипак вам се чини да немате шта обући.
Добра вијест је да за освјежавање гардеробе није неопходно куповати потпуно нове комаде. Понекад је довољан један неочекиван детаљ, другачији начин комбиновања или модни додатак који ће и најједноставнију комбинацију учинити занимљивијом.
За јесен 2026. издвојило се осам једноставних стилских трикова који могу промијенити изглед свакодневних комбинација, а већину њих вјероватно можете примијенити са стварима које већ имате у ормару.
Један од најлакших начина да комбинација изгледа савременије јесте спајање комада који на први поглед не припадају заједно.
Спортска мајица или дуксерица уз елегантну сукњу стварају контраст који читавом издању даје опуштенији, али и промишљен изглед.
Овај трик посебно је практичан за прелазни период, када желите изгледати сређено, али не и као да сте се превише трудили.
Марама је један од оних модних додатака који често стоје у ормару, а могу потпуно промијенити изглед комбинације. Ове јесени посебно се издвајају модели са израженим, жакард мотивима.
Ако носите једноставан џемпер, капут или кошуљу, довољно је да додате мараму са занимљивим дезеном како би комбинација добила нову димензију.
Не морате мијењати цијелу гардеробу да бисте пратили трендове. Један добро изабран детаљ често је сасвим довољан.
Замените једнобојну јакну моделом са дезеном
Црна, беж или смеђа јакна јесте сигуран избор, али модел са дезеном може бити управо оно што недостаје једноставној јесењој комбинацији.
Анимал принт се ове сезоне посебно издваја, а може се носити много једноставније него што на први поглед дјелује. Ако је јакна упечатљива, остатак комбинације може остати потпуно сведен.
Фармерке, бела мајица и добра јакна тако могу постати много занимљивији стајлинг без компликованог комбиновања.
Понекад је за потпуно другачији изглед довољан само један детаљ. Ове јесени међу занимљивим изборима издваја се широки појас налик корсету.
Може се носити преко различитих слојева одјеће и нагласити струк чак и када је остатак комбинације широк и опуштен.
Овакав додатак посебно добро функционише уз хаљине, кошуље, џемпере и веће сакое, јер једноставној силуети даје јаснију структуру.
Постоје комади који никада не излазе из моде, а бијела мајица дугих рукава свакако припада тој групи. током блажих јесењих дана може бити сасвим довољна, док се када захлади лако комбинује са другим слојевима.
Може се носити уз фармерке, панталоне, сукње или испод сакоа и џемпера. Управо због своје једноставности оставља довољно простора за упечатљивије модне додатке.
Ако ујутру не знате шта обући, ово је један од оних комада са којима је тешко погрешити.
Један мали детаљ може промијенити пропорције читаве комбинације. Увуците мајицу или други горњи дио у панталоне или сукњу, а затим додајте квалитетан каиш.
Наизглед једноставан потез одмах даје јаснију силуету и чини да комбинација изгледа сређеније.
Овај трик посебно добро функционише када носите шире панталоне или сукњу, јер каиш додатно наглашава струк и даје равнотежу цијелом издању.
Црне, смеђе и бордо ципеле јесу класика, али свјетлија обућа може бити неочекивано освјежење за јесењу гардеробу.
Крем нијансе лијепо се издвајају уз типичне тамније боје сезоне и могу учинити да чак и веома једноставна комбинација изгледа модерније.
Не морате мијењати читаву гардеробу. Један пар крем ципела, мокасина или чизма може бити довољан да постојеће комбинације добију сасвим нови изглед.
Ако су вам фармерке и џемпер постали превише предвидива комбинација, овог пута направите малу промену. Умјесто панталона, уз џемпер обуците сукњу до кољена.
Посебно занимљиво изгледа поло трикотажа у комбинацији са сукњом до кољена, јер овај спој подсјећа на естетику деведесетих, али се лако уклапа у савремени стил.
Уз равне ципеле, мокасине или чизме добићете практичну јесењу комбинацију која изгледа сређено, а и даље је довољно удобна за свакодневно ношење, преноси Она.рс.
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