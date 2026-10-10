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Препознат пети облик дијабетеса: Многи људи га имају, али се тешко открива

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10.10.2026 17:30

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Глукометар, шприц и здравствене карте за управљање дијабетесом на ружичастој позадини.
Фото: pexels/Nataliya Vaitkevich

Међународна федерација за дијабетес (ИДФ) прошле године је званично признала пети облик шећерне болести, након деценија расправа међу научницима.

Процјењује се да од дијабетеса типа 5 болује до 25 милиона људи, углавном у сиромашнијим дијеловима свијета, а ИДФ сада жели да га признају и друге велике здравствене институције, укључујући Свјетску здравствену организацију.

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Болест је први пут описана још 1955. године на Јамајци. Свјетска здравствена организација (WХО) кратко ју је признавала током осамдесетих година прошлог вијека, али ју је 1999. уклонила из класификације јер тада није било довољно доказа да је ријеч о посебном облику дијабетеса.

Кога најчешће погађа дијабетес типа 5?

Дијабетес типа 5 раније је био познат као дијабетес повезан с потхрањеношћу. Најчешће се појављује код младих и потхрањених људи, посебно у дијеловима Азије и Африке.

За разлику од дијабетеса типа 1, код којег имуни систем напада ћелије које производе инсулин, и типа 2, код којег тијело слабије реагује на инсулин, код типа 5 проблем је вјероватно повезан с дуготрајном потхрањеношћу. Она може да поремети развој панкреаса и смањи његову способност производње инсулина, преноси Индекс.хр.

Истраживање спроведено у јужној Индији показало је да обољели производе премало инсулина, али њихова тијела и даље релативно добро реагују на њега. Управо их то разликује од већине људи с дијабетесом типа 2.

Погрешно лијечење дијабетеса типа 5 може бити опасно

Ендокринолог Мередит Хокинс годинама се залаже за признање овог облика болести. Њено истраживање из 2022. показало је да обољели имају посебан метаболички профил који се не уклапа у уобичајене типове дијабетеса.

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То је важно и због лијечења. Стандардне дозе инсулина код неких пацијената с типом 5 могу да изазову опасан пад шећера у крви, посебно у сиромашним подручјима гдје људи немају редован приступ храни ни могућност сталног мјерења глукозе.

“Кључно је разумијети тачан тип дијабетеса који пацијент има како бисмо могли да му пружимо одговарајуће лијечење“, рекао је Крејг Бил са Универзитета у Ексетеру.

Годинама није имао ни јасно име

Хокинс упозорава да је недостатак званичног признања отежавао дијагностиковање болести, лијечење и финансирање истраживања. Процјене броја обољелих зато су још несигурне, а стварни број могао би бити веома велики.

ИДФ је прошле године основао посебну радну групу за дијабетес типа 5, коју води Хокинс. Њен задатак је да изради јасне критеријуме за дијагнозу и лијечење, успостави међународни регистар пацијената и едукује здравствене раднике.

Дио истраживача сматра да се с признањем болести предуго чекало, док други упозоравају да још постоје велике разлике међу пацијентима и нејасноће око дијагнозе. Додатна истраживања требало би да помогну да се утврди колико је болест распрострањена и који је начин лијечења најбезбједнији, преноси Индекс.

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Проблем није ограничен само на Азију и Африку. Потхрањеност је присутна и у дијеловима Латинске Америке и Кариба, због чега стручњаци очекују да ће случајеви дијабетеса типа 5 бити откривени и у другим дијеловима свијета.

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Тагови :

дијабетес

здравље

Болест

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