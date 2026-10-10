Отказан наступ Даре Бубамаре: Пјевачица се хитно огласила и послала поруку пратиоцима

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Дара Бубамара приморана је да одложи најављени наступ у Штутгарту због неочекиваних здравствених проблема.
Дара је осјетила тегобе које су је спријечиле да се запути у Њемачку, због чега је морала да се огласи хитно.
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Она је на друштвеним мрежама својој публици открила разлог те се извинила.
Пјевачица Дара Бубамара је обавијестила пратиоце да је наступ помјерен за јануар, јер тренутно није у могућности да изађе на бину и пјева пред публиком. Како је објаснила, главне препреке да допутује у Штутгарт биле су јака прехлада и повишена температура.
Том приликом се директно обратила свима који су се радовали њеном доласку:
"Драги моји, нажалост, усљед прехладе и повишене температуре, нисам у могућности да дођем у Штутгарт, па помјерамо наступ за јануар! Хвала на разумијевању, једва чекам да надокнадимо то у јануару незаборавном журком".
Дара је својој публици обећала вече за памћење иако ће се видјети тек за неколико мјесеци.
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Пјевачица се нада брзом опоравку, након чега планира да се врати пословним обавезама и наступима пред публиком. Подсјетимо, Дара је недавно уживала на одмору на Миконосу у друштву свог млађег изабраника, успјешног бизнисмена.
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Сцена
6 ч0
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6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
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