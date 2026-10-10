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Бенд 'Мајке' се уз "Валцер за покојне" опростио од Горана Барета

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10.10.2026 12:46

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Рок музичар Горан Баре
Фото: Screenshot/Youtube

Чланови групе Мајке емотивном објавом на Фејсбуку опростили су се од Горана Барета, захваливши му на свему уз пјесму "Валцер за покојне", којом су одали посљедњу почаст легендарном рокеру.

Смрт Горана Барета, легендарног фронтмена групе Мајке, потресла је хрватску музичку сцену, а од непрежаљеног рокера сада су се опростили и његови колеге из бенда.

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На званичној Фејсбук страници Горан Баре & Мајке осванула је кратка, али емотивна објава која је растужила бројне обожаваоце.

"Хвала ти Баре... на свему...", написали су уз линк за пјесму "Валцер за покојне", једну од Баретових емотивних музичких оставштина.

Једноставном поруком и избором пјесме опростили су се од човјека са којим су дијелили бину, музику и бројне незаборавне тренутке.

Објава је у кратком времену прикупила стотине реакција, а испод ње почеле су да се нижу поруке обожавалаца који се тешко мире са одласком једног од најосебујнијих музичара домаће рок сцене.

Баре је преминуо у петак, 9. октобра, у 62. години живота. Његова смрт шокирала је јавност, а вијест је одјекнула и широм региона, гдје је са својим Мајкама деценијама уживао култни статус.

Био је заштитно лице и глас Мајки, бенда који је основан 1984. године у Винковцима. Током више од четири деценије каријере оставио је неизбрисив траг на хрватској музичкој сцени, а пјесме попут "Тешке боје", "Вријеме је да се крене", "Буди поносан" и "Мене не занима" постале су рок класици.

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Његову каријеру обиљежили су велики успјеси, али и тешке животне борбе о којима је увијек отворено говорио. Управо су искреност, сирове емоције и бескомпромисан однос према музици били оно због чега га је публика толико вољела.

Иако су се током година мијењали чланови бенда, Баре је остао његова најпрепознатљивија фигура, а Мајке су под његовим вођством исписале неке од најважнијих страница хрватског рока.

Његове колеге су за посљедњи поздрав изабрале само неколико ријечи и једну пјесму, остављајући музици да каже оно што је у оваквим тренуцима тешко изговорити.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Горан Баре

Умро Горан Баре

Група Мајке

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