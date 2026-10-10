Позната манекенка позирала готово нага

Аутор:АТВ редакција
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Славна манекенка Хајди Клум је на Инстаграму објавила фотографију како у доњем дијелу црног бикинија лежи на стомаку поред базена.
"Вруће је у Лос Анђелесу", написала је у опису фотографије на којој је готово нага.
Фанови су одмах упутили комплименте.
"Па, ово је баш вруће", гласио је један од коментара.
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