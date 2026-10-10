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Позната манекенка позирала готово нага

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10.10.2026 09:56

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Позната манекенка позирала готово нага
Фото: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Славна манекенка Хајди Клум је на Инстаграму објавила фотографију како у доњем дијелу црног бикинија лежи на стомаку поред базена.

"Вруће је у Лос Анђелесу", написала је у опису фотографије на којој је готово нага.

Фанови су одмах упутили комплименте.

"Па, ово је баш вруће", гласио је један од коментара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хајди Клум

манекенка

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