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Инцидент Јужној Кореји: Урушио се плафон у супермаркету, повријеђено 36 особа

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10.10.2026 10:24

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Најмање 36 људи је повријеђено након што се дио плафона срушио у супермаркету у јужнокорејском граду Тегу, саопштио је локални штаб ватрогасне службе.

Према ријечима ватрогасних званичника, у тренутку инцидента у продавници је било 66 купаца.

Сви купци су успјели сами да изађу из супермаркета, а 36 је задобило лакше повреде, од којих је девет пребачено у болнице, пише Срна.

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"Вјерујемо да су се људи уплашили и да су приликом бјежања задобили огреботине", изјавио је неименовани званичник ватрогасне службе.

Власти истражују узрок урушавања плафона, преноси портал "Баха".

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Тагови :

супермаркет

Јужна Кореја

инцидент

плафон

повријеђени

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