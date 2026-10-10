Инцидент Јужној Кореји: Урушио се плафон у супермаркету, повријеђено 36 особа

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 36 људи је повријеђено након што се дио плафона срушио у супермаркету у јужнокорејском граду Тегу, саопштио је локални штаб ватрогасне службе.
Према ријечима ватрогасних званичника, у тренутку инцидента у продавници је било 66 купаца.
Сви купци су успјели сами да изађу из супермаркета, а 36 је задобило лакше повреде, од којих је девет пребачено у болнице, пише Срна.
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"Вјерујемо да су се људи уплашили и да су приликом бјежања задобили огреботине", изјавио је неименовани званичник ватрогасне службе.
Власти истражују узрок урушавања плафона, преноси портал "Баха".
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