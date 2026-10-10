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Обиљежене 31 године од злочина над Србима у западно-крајишким општинама

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10.10.2026
11:10=>12:20

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У Мркоњић Граду обиљежена је 31 година од злочина над више од 2.000 Срба из западнокрајишких општина које су починиле хрватске и муслиманске снаге.
Фото: СРНА

Парастосом и полагањеми вијенаца и цвијећа код спомен-обиљежја масовне гробнице у Мркоњић Граду је обиљежена 31. годишњица од када су муслиманско-хрватске снаге протјерале више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина. Обиљежавању је присуствовао и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Парастос је служило свештенство мркоњићке парохије Српске православне цркве, након чега су положени вијенци.

Вијенце су положили предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, конзул у Генералном конзулату Републике Србије у Бањалуци.

Цвијеће су положиле делегације Републичке организације заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Борачке организације Републике Српске, Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и несталих лица, Трећег пјешедијског Република Српска пука, Општине Мркоњић Град, те других општина и градова.

Тада је убијено 2.214 цивила и војника.

И даље се као нестали води 149 цивила, а трага се и за још 79 припадника Војске Републике Српске.

Највећа масовна гробница пронађена је на православном гробљу у Мркоњић Граду из које је ексхумирано 181 тијело.

Обиљежавање је организовао Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Мркоњић Град-парастрос

Република Српска

У Мркоњић Граду обиљежавање 31. године од протјеривања 120.000 Срба

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Тагови :

Мркоњић Град

Парастос

Срби

протјеривање

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