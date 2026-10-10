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Додик за РИА Новости: Република Српска поново покреће питање гасовода

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10.10.2026 08:52

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Власти Републике Српске поново ће покренути питање изградње гасовода на нивоу БиХ за испоруку руског гаса преко територије Српске након изборне побједе, изјавио је предсједник Милорад Додик за РИА Новости.

"Вјерујемо да морамо још једном покушати да спасемо Дејтонски споразум. То такође значи деблокирање свих инвестиционих пројеката, као што је гасовод. Бошњаци већ 12 година блокирају постављање гасовода из Србије у Републику Српску", истакао је Додик.

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Додик је напоменуо да ако постоји добра воља за сарадњу са бошњачке стране, Република Српска "је спремна да ради на томе".

Пројекат је блокиран због вишегодишњих политичких неслагања између званичног Сарајева и Бањалуке.

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Тагови :

Милорад Додик

Гасовод

Република Српска

руски гас

Коментари (5)

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