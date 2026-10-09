Српска опредијељена за ЕУ пут без плаћања политичке цијене

Аутор:Маријана Ивељић
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Европски пут БиХ води се преко заједничких институција, али то не значи да се глас Републике Српске може заобићи.
У Бањалуци упозоравају да европски пут не смије постати изговор за пренос надлежности, већ процес у којем се поштују Устав и договор свих релевантних страна.
"Онај дио који је фактички да одлазимо тамо, али оног момента када то буду услови политички који ће коштати Републику Српску наравно да ћемо те преговоре окренути на начин да једино може уколико Република Српска има онај свој суверенитет који има Дејтонски мировни споразум", рекао је премијер Републике Српске Саво Минић и додао:
"Ми немамо ништа против БиХ и са БиХ ћемо можда једног дана ући у БиХ али на начин да ту није видљива Република Српска на начин да је то грађанска БиХ, нећемо."
Европске интеграције не смију да буду средство за централизацију БиХ, јасан је ресорни министар Златан Клокић. Српска ће бранити све оно што је дефинисано Дејтонским споразумом.
"Република Српска јесте опредијељена за европски пут али ми желимо да сачувамо све оно што јесу дефинисане уставне надлежности Републике Српске и када политичко Сарајево схвати да овај процес европских интеграција не може користити да централизује БиХ, да се успостављају неке институције које су на штету Републике Српске онда можемо разговарати", навео је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић.
Европска унија мора да разговара са лидерима из Републике Српске, поготово након убједљиве побједе СНСД-а на изборима, каже Александар Гогановић. Српска има значајне међународне контакте и на истоку и на западу, док је, како је навео, "политичко Сарајево након избора још у магли". Све то ће, каже Гогановић, пренијети саговорницима на састанку у Бриселу.
"Ми у овом случају имамо већи проблем са појединим партнерима у ЕУ који још увијек живе у времену у којем су они одлучивали шта ће се догађати у Републици Српској. Морамо им послати још једном јасну поруку да су прошла та времена и да сви они који желе да БиХ виде на напретку ка ЕУ морају разговарати са Републиком Српском", рекао је замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић Александар Гогановић.
Док се говори о чланству и европској будућности, Брисел још тражи преговарача у Сарајеву гдје нема договора ко ће предводити европски пут у БиХ. За Републику Српску, међутим важно питање није само колико брзо ће стићи до Брисела већ и како ће у том процесу бити заступљени њени ставови и заштићене уставне надлежности.
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