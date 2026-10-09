Паника у Сарајеву због дипломатске присутност Српске: Од америчких консултаната узалуд праве "случај"

Аутор:АТВ редакција
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Ошамућени дипломатском офанзивом Републике Српске, чији представници су у претходних пар мјесеци одржали састанке са неким од најутицајнијих људи свијета, медији блиски политичком Сарајеву, покушали су да све представе као неке илегалне послове. Ипак, истина је потпуно на другом крају.
Медији из ФБиХ су се утркивали да наведу како су у Српској били Крис ЛаСивита и Џејмс Блер, консултанти блиски америчком предсједнику Доналду Трампу и како је то, тобоже, нешто илегално.
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Сва прича, покренута од стране мејнстрим медија који желе да умање рејтинг Доналда Трамп пред новембарске међуизборе, наравно нема никакве везе са Републиком Српском. То ипак, њима није сметало да већ крену са причама како је "Српској боље да се за њу не чује". Да прича нема никакво упориште сем у покушају скретању пажње, потврдио је и сам амерички предсједник.
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На питање да ли мисли да су "они требали бити на Балкану, 30 дана пред изборе", Трамп каже:
"Па дозвољено им је да то раде. Имају много клијената и то је у реду. И ја сам њихов клијент. Колико знам, имају и посебну консултантску фирму, као што је у Вашингтону прилично уобичајно".
И ту се сва прича практично завршава.
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То, међутим, чини се није довољно медијима блиским политичком Сарајеву који су, свјесни геополитичког дебакла који им је српска екипа нанијела у претходном периоду, одлучили да праве случај од тога. Вјероватно јер им је само још то остали.
"То што је уговор Републике Српске са америчким правним фирмама постао сметња Сарајеву, јесте резултат политичког дебакла у ФБиХ и због геостратешког губитка свега оног што је имало политичко Сарајево, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и додао:
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"Овдје је све јасно као дан. До год смо ми лоши момци и добијамо санкције, док год се не бранимо, и примамо батине то је у реду. Оног момента када изађемо са истином и покажемо је у Њујорку, изађемо и нађемо пријатеље и кажемо, само нека буде правично и праведно, онда је проблем. Радимо на свим странама", рекао је Минић, одговарајући на питање о наводима о доласку америчких консултаната у Српску.
Минић каже да није ништа спорно са уговором са лобистичким фирмама из САД-а, те да је то легално пословање у Америци.
"Нисмо хтјели да то радимо као Дино Конаковић, да перемо прозоре за 350.000 долара или измишљамо нешто. Нама треба истина о Републици Српској. Ништа није спорно. Тај уговор има ознаку тајност и то је то", рекао је Минић.
Ако је судити по медијској хајци коју покушавају створити медији који нису наклоњени Трампу, Републиканци би могли остварити веома добар изборни резултат. Најбољи примјер тога су недавно одржани извори у БиХ, јер ако је било судити по медијима и разним истраживањима, очекивао се дебакл владајуће коалиције, а заправо се десило тотално супротно.
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