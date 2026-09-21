Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Сузи Вајлс, шефом кабинета Доналда Трампа.
"Задовољство је било разговарати данас у Бијелој кући са Сузи Вајлс, шефицом кабинета и најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији", поручила је Цвијановић и поручила да се радује наставку сарадње.
Сузи Вајлс важи за једну од најважнијих особа у политичком окружењу Доналда Трампа, а Асошиејтед прес описује је као његовог најближег савјетника. Њен утицај не произлази само из функције шефа кабинета Бијеле куће, већ и из дугогодишњег повјерења које је изградила са Трампом. Била је једна од кључних личности његове предсједничке кампање 2024. године, а након побједе управо је њу изабрао да управља радом свог најужег тима.
Функција коју обавља ставља Вајлсову практично у центар Трампове администрације. Шеф кабинета контролише приступ предсједнику, координише рад високих званичника и учествује у одређивању приоритета Бијеле куће, због чега се та позиција традиционално сматра једном од најмоћнијих у америчкој извршној власти. Код Трампа је њена улога посебно значајна јер је годинама дио његовог политичког круга и добро познаје начин на који доноси одлуке.
Вајлсова је стекла репутацију особе која покушава да уведе ред и дисциплину у Трампово политичко окружење, које је током његовог првог мандата било обиљежено честим кадровским промјенама и сукобима међу сарадницима. За разлику од бројних Трампових савјетника који су изградили сопствени јавни профил, она ријетко иступа у медијима и углавном ради иза сцене. Управо због таквог стила рада и блискости са предсједником сматра се једном од особа које имају најдиректнији приступ Трампу и значајан утицај на функционисање његове администрације.
Вајлсова је рођена 1957. године, а одрасла је у Њу Џерзију. Кћерка је познатог бившег играча америчког фудбала и спортског коментатора Пета Самерала. Дипломирала је на Универзитету Мериленд, а политичку каријеру започела је још крајем седамдесетих година, радећи за републиканског конгресмена Џека Кемпа. Убрзо је постала дио предсједничке кампање Роналда Регана, гдје је била задужена за организацију његовог распореда.
Највећи дио каријере изградила је на Флориди, гдје је деценијама радила као политички савјетник и организатор републиканских кампања. Била је шеф кабинета градоначелника Џексонвила Џона Дилејнија, а 2010. године водила је успјешну кампању Рика Скота за гувернера Флориде. Касније је учествовала и у кампањи Рона Десантиса, али су се њихови односи погоршали, након чега је Вајлсова постала један од важних Трампових политичких оперативаца.
Са Трампом је сарађивала још током његове прве предсједничке кампање 2016. године, када је руководила његовом операцијом на Флориди. Касније је постала један од кључних људи у његовом политичком кругу, а заједно са Крисом Ласивитом водила је кампању за предсједничке изборе 2024. године. Вајлсовој се приписује велики дио заслуга за дисциплинованију организацију Трампове кампање и његову побједу. Позната је по томе што избјегава медијску пажњу и углавном дјелује иза сцене, због чега је Трамп називао и „леденом дјевом“, пише Ројтерс.
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